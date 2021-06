Il Centraal Planbureau (Cpb): i Paesi Bassi devono vietare immediatamente le criptovalute

Il capo dell'ufficio centrale di pianificazione Cpb, Pieter Hasekamp, ha affermato che il gabinetto deve vietare bitcoin e altre criptovalute. A suo parere un crollo delle criptovalute è inevitabile, e i Paesi Bassi dovrebbero agire il più presto possibile.

"Sia per gli investitori che per i governi, l'ultimo ad agire è il perdente. I Paesi Bassi devono ora vietare il bitcoin", ha scritto Hasekamp.

Hasekamp ha dichiarato che diversi paesi hanno preso provvedimenti per frenare le criptovalute, citando la frode, l'uso criminale e l'instabilità finanziaria. Secondo lui, i Paesi Bassi sono in ritardo. Sono stati fatti dei tentativi per rafforzare la supervisione delle piattaforme di trading, ma senza molto successo.

Il direttore del Cpb ha sostenuto il divieto di produzione, commercio e possesso di cripto monete. In pratica, questo sarebbe difficile da applicare poiché le criptovalute non sono emesse da istituzioni finanziarie. Inoltre, sono scambiate a livello internazionale e le autorità hanno generalmente poco controllo su di esse a causa della loro natura decentralizzata. Anche il ministro delle finanze Wopke Hoekstra ha respinto un divieto delle criptovalute nel 2018.

Hasekamp ha spiegato che il divieto porterebbe automaticamente a un calo del valore delle criptovalute. Secondo lui, le criptovalute sono utilizzate perché la gente pensa che un giorno sostituiranno il denaro tradizionale, cosa che non accadrà.

"Le criptovalute non sono essenzialmente né denaro né un prodotto finanziario, ma un esempio di ciò che il premio Nobel Robert Shiller chiama una 'narrazione contagiosa': una storia contagiosa in cui la gente crede perché altre persone ci credono" ha affermato Hasekamp.