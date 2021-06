Ozkardeskaya (Swissquote), “L’inflazione Usa è passeggera e non deve spaventare”

I dati sull'inflazione statunitense appena rilasciati indicano che i prezzi headline sono aumentati del 5% su base annua, mentre i prezzi core sono cresciuti del 3,8%, ben più dell’obiettivo (per quanto elastico) della Federal Reserve. Si tratta dell’incremento più importante registrato dal 1992, quando però il rendimento dei bond decennali era superiore al 7,5 per cento. Secondo Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst di Swissquote, non è però il caso di allarmarsi: secondo lo strategit, infatti, difficilmente questa impennata darà i brividi agli investitori, poiché le aspettative di inflazione hanno già cominciato ad allentarsi. “In effetti, l'inflazione non dovrebbe andare oltre questi dati. Almeno, questo è ciò che ci dicono l'attività e gli acquisti sui titoli del tesoro statunitensi”, spiega Ozkardeskaya. Che aggiunge: “L'inflazione, dopo aver raggiunto il picco, dovrebbe quindi stabilizzarsi e idealmente attenuarsi senza minacciare l'obiettivo politico della Federal Reserve del 2% medio. Pertanto, la Fed non ritirerà troppo presto la sua politica monetaria ultra favorevole e il rally delle azioni potrebbe continuare”.

Sono infatti molti gli osservatori che sostengono che l'inflazione Usa dovrebbe scendere a breve, ma pochi dicono perché e come, dato che i fattori di aumento dell'inflazione rimangono sulla stessa tendenza al rialzo. Come spiega Ozkardeskaya, una lettura dell'inflazione più forte del previsto sarebbe già troppo forte e dovrebbe risvegliare i falchi della Fed innescando un sell-off in tutto il mercato azionario, ma un dato più debole del previsto, d'altro canto, dovrebbe rafforzare la convinzione e l'opportunità di ammorbidire le pressioni inflazionistiche e lasciare in pace le colombe della Fed per almeno un altro mese.

Ora – secondo lo strategist - dove si vede un impressionante aumento dell'inflazione è invece l'Eurozona, dove la stima flash ha mostrato un anticipo al 2% a maggio, il più alto dall'ultimo trimestre del 2018. “Se la situazione dell'inflazione in Europa non è così drammatica come negli Stati Uniti, è anche vero che quelle inflattive sono acque piuttosto insolite per l'Eurozona – dice Ozkardeskaya - Tuttavia, la Bce non si sposterà di un centimetro dalla sua politica monetaria ultra favorevole, con le imprese europee che hanno bisogno di sostegno”. L'allentamento dell'inflazione potrebbe inoltre intaccare l'apprezzamento del dollaro Usa e far correre il cross euro/dollaro verso l’area di 1,2350 nel medio periodo. “Questo è lo scenario di base qualora si verificasse un allentamento dell'inflazione statunitense”, conclude Ozkardeskaya.