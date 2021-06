Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Bondary (www.bondary.co.uk);

Safe Bonds Uk (https://safebondsuk.com);

Clearvest.Net (http://clearvest.net);

Propifi Capital Limited (https://www.propifi.investments/invest-in-propifi-gem-bond, https://www.propifi.investment);

Okanagan Cultivators (https://regulatedipo.co.uk);

Harrell Securities Llc (www.harrell-securitiesllc.com);

Capitals (https://capitals.co.in), clone di società autorizzata;

24 Faster Investment Plc (www.24faster.com);

The Investment Center (www.investmentcenter.com);

Investor Pro Club (https://investorpro.club);

Jcwhfx (www.gurtonfx.com);

FiniVieX (https://finiviex.com);

Marcus by Goldman Sachs (www.marcus-uk.co.uk), clone di società autorizzata;

Winiford (www.winiford.com);

Chester Finance (https://chesterfinance.uk), clone di società autorizzata;

Ambrosia Capital (www.ambrosiacapitalfx.com), clone di società autorizzata;

Hcob-uk (hcob-uk.com), clone di società autorizzata;

Compare Fixed Investment (https://comparefixedinvestment.com);

Segnalate dalla Sfc:

www.huachenfis.vip, clone di società autorizzata;

Rely Group (www.relygpchinese.comv);

www.tmincorporated.comv.

Segnalate dalla Finma:

Lpl Capital (https://lplcapital.eu);

Swissglobalcapitals FinServices Ltd (https://www.swissglobalcapitals.com);

Centurion Invest (www.centurioninvest.com);

Cryptomatex (https://cryptomatex.com);

IntelBondFX Investment Company Ltd (https://intelbondfx.com/about).

Segnalate dalla Cnmv:

Evolution Markets Ltd / Evolution Marketsltd / Evom-Ltd / Evom-Ltd Group (https://evom-ltd.com);

Summa Pips / Dmf Markets Ltd (https://summapips.com);

Fantex / Felicity Group Ltd (https://www1.fantex.co, https://webtrader.fantex.co, https://my.fantex.co);

www.octigon.net;

Ronghan Invest / Ronghaninvest Limited (https://ronghaninvest.com);

Aviva-Arb (https://aviva-arb.com).