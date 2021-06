Ecco il miglior fondo absolute return di maggio

Secondo la classifica di Fida, nel mese di maggio in testa ai fondi absolute return c’è CompAM SB Convex Q EUR, con un + 11,75% che porta l’andamento da inizio anno al + 2,84% e riporta quello sui 12 mesi quasi a zero, - 0,08%. Al secondo posto Consultinvest Risparmio Italia PIR-E, con + 7,89%, un risultato consistente dall’inizio dell’anno (+27,69%) e sui 12 mesi (+52,5%). Terza piazza per H2O Multiequities RC $, + 7,06% sul mese, + 38,06% da inizio anno e + 60,60% sui 12 mesi.