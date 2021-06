Efpa Italia, nuova sezione Educational sul sito web

Efpa Italia, organizzazione che certifica le conoscenze e competenze dei professionisti del risparmio, annuncia l’avvio di una nuova iniziativa. A partire da oggi, sul sito ufficiale di Efpa Italia sarà disponibile una nuova sezione “Educational” dedicata all’approfondimento di tematiche di interesse centrale nell’industria del risparmio. Grazie alla collaborazione con enti di formazione, professionisti del settore e case di gestione, Efpa Italia renderà disponibili contenuti di alto valore qualitativo volti ad offrire spunti di riflessione interessanti e a suscitare la curiosità dei professionisti, certificati e non. I contenuti verranno raggruppati in macro aree in base al tema trattato e aggiornati nel tempo, così da creare un archivio al quale i professionisti potranno attingere. Ad inaugurare la sezione ci saranno contributi che trattano di Asset Allocation, Finanza Comportamentale e Investimenti Esg.

Marina Maghelli, membro del CdA di Efpa Italia, commenta: “Stiamo allargando la gamma di servizi a disposizione della nostra community, così come dei professionisti del risparmio che vogliono investire nella loro continua crescita, proseguendo nel percorso che già due anni fa ha dato vita alla sezione “L’Angolo del Libro”, che raccoglie pubblicazioni consigliate direttamente dai membri del Comitato Scientifico di Efpa Italia. L’apertura della nuova sezione ci permette di rispondere puntualmente ai temi di maggiore attualità, offrendo contenuti di qualità curati dai nostri partner”.

“Ciò non comporta alcuna variazione alla volontà e prerogativa della Fondazione di mantenere una chiara linea di demarcazione tra formazione e certificazione”, prosegue Maghelli. “Il nostro impegno è sempre stato massimo nel favorire l’aggiornamento e l’ampliamento delle conoscenze e desideriamo che questa nuova sezione rappresenti solo una pillola formativa che porti i professionisti a scoprire nuovi temi o a comprendere dove focalizzare i propri sforzi di approfondimento. Ringraziamo caldamente i partner che hanno aderito con entusiasmo a questo nuovo progetto, dimostrando che lo sviluppo della professione non può prescindere da un continuo sforzo educativo”.