Zweifel (Pictet Am), “L'inflazione è amica dei Mercati Emergenti”

Dopo la forte corsa dei Mercati Emergenti nell'ultimo anno, gli investitori puntano il faro su due questioni potenzialmente negative per l’area: la possibilità che nei prossimi trimestri le economie emergenti facciano meno bene rispetto a quelle sviluppate, e l’aumento dei rendimenti dei Treasury americani. “Normalmente, ognuno di questi fattori potrebbe suggerire un ribaltamento delle sorti dei Mercati Emergenti – dice Patrick Zweifel, Chief Economist di Pictet Asset Management - Ma non in questo momento. Il contesto economico, infatti, pare destinato a rimanere molto favorevole per le attività dei Paesi Emergenti, con azioni e obbligazioni che dovrebbero continuare a registrare un andamento eccezionalmente positivo”.

Un elemento a favore di questa tesi è che l'inflazione è amica dei Mercati Emergenti. Come spiega Zweifel, le classi di attivi dei Mercati Emergenti offrono i risultati migliori in periodi di inflazione elevata e crescita robusta. Dal 1950, nei periodi in cui l'inflazione globale è stata superiore al 2% e la crescita del Pil globale al di sopra della media degli ultimi quattro anni, la performance delle azioni dei Mercati Emergenti ha superato in maniera significativa quella delle 25 principali classi di attivi, generando rendimenti annui medi ben superiori al 20 per cento. Lo stesso ha fatto anche il debito dei Mercati Emergenti, con le obbligazioni in valuta locale (senza copertura del cambio) che hanno generato rendimenti annui medi intorno al 14%, più del doppio di quelli dei Treasury Usa e di gran lunga superiori a quelli di tutti gli altri strumenti di debito, ad eccezione del credito high yield. In ultimo, sebbene il debito sovrano dei Mercati Emergenti denominato in dollari sia rimasto indietro rispetto a quello in valuta locale, ha comunque ottenuto risultati migliori dei titoli di Stato dei mercati sviluppati e del credito investment grade. “Le nostre previsioni suggeriscono che il mondo sta entrando in uno di questi contesti favorevoli, caratterizzati da alta inflazione e forte crescita, in cui prosperano gli attivi dei Mercati Emergenti”, afferma Zweifel.

Quanto alla crescita, come spiega lo strategist, è raro che i mercati sviluppati crescano più rapidamente delle economie emergenti nei periodi di forte ripresa globale. Questo scenario si è però verificato nel 2010 e, in quel caso, ottennero buoni risultati sia le obbligazioni sia le azioni dei Mercati Emergenti: il debito in valuta locale rese infatti il 12,7% annualizzato, mentre l'indice MSCI generò un rendimento di quasi del 19%, sovraperformando i mercati sviluppati di oltre 6 punti. “La questione più significativa non è tanto se i mercati sviluppati cresceranno più o meno degli emergenti, quanto piuttosto se questi continueranno a crescere con forza. E qui i dati sono positivi. I quattro principali motori della crescita dell'economia emergente sono tutti favorevoli: il commercio globale è in espansione, lo stesso dicasi per le materie prime, la Cina rimane solida e il dollaro sembra destinato a indebolirsi”, conclude Zweifel.