BlackRock e iCapital Network espandono la loro partnership

Oggi iCapital Network e BlackRock annunciano l'espansione della loro partnership per aumentare l'accessibilità agli investimenti private market da parte dei Wealth manager. La combinazione dei prodotti di investimento nei private market di BlackRock, la comprovata tecnologia e le soluzioni di iCapital semplificheranno le complessità operative e amministrative affrontate dai Wealth manager che cercano di distribuire strategie di private market ai loro clienti. La partnership si concentrerà sulla distribuzione dei fondi di private market globali, così come dell'ELTIF, un veicolo sempre più importante per la distribuzione di strategie di private market in Europa.

Mentre il mercato globale degli investimenti alternativi ammonta a oltre 10,7 trilioni di dollari, con una crescita del 9,8% prevista entro il 2025, le allocazioni degli investitori individuali sono storicamente in ritardo rispetto a quelle degli investitori istituzionali. Tuttavia, nel corso dei prossimi anni, si prevede che l’interesse degli investitori individuali aumenti, guidato da un contesto di mercato con tassi di interesse persistentemente bassi, da aspettative di rendimento diminuite nei mercati pubblici e dalla domanda di una maggiore diversificazione nei portafogli per controbilanciare la maggiore volatilità del mercato.

L'offerta di prodotti di BlackRock includerà private equity, private debt e asset reali in tutte le aree geografiche, compresa una gamma sempre più ampia di strategie integrate ESG. I prodotti d'investimento saranno disponibili per i gestori patrimoniali in EMEA, APAC e LATAM. La nuova offerta sfrutterà le strutture di fondi feeder conformi alla direttiva AIFMD di iCapital e l'innovativa piattaforma tecnologica per digitalizzare ogni aspetto del processo di sottoscrizione e di assistenza agli investitori, comprese le chiamate di capitale, le distribuzioni, i trasferimenti e la reportistica sulle performance per i consulenti patrimoniali e i loro clienti. La tecnologia di iCapital si affiancherà perfettamente a quella di eFront, consentendo a BlackRock di soddisfare pienamente le esigenze operative e amministrative sia dei clienti Wealth che istituzionali.

Questa ultima collaborazione rivolta al settore della gestione patrimoniale internazionale espande una relazione commerciale esistente tra le due società. BlackRock è un investitore strategico di lunga data in iCapital e attualmente impiega la sua tecnologia per semplificare l'accesso delle offerte del private market nordamericano di BlackRock alla comunità del Wealth management.

"Siamo lieti di espandere la nostra partnership con iCapital Network. Questa collaborazione ci permetterà di realizzare le nostre priorità strategiche e di ampliare l'accesso alle strategie di investimento alternative di BlackRock, incrementando la distribuzione delle nostre strategie di private market a livello internazionale e consentendo ai nostri partner nel mondo Wealth di accelerare la distribuzione di tali strategie", ha dichiarato David Lomas, global head di BlackRock Alternatives Specialists.

"Siamo onorati di collaborare con BlackRock in questa iniziativa, che si basa su anni di collaborazione tra le nostre aziende e supporta l'espansione della sua offerta di private market all'avanguardia in tutta l'area EMEA, APAC e LATAM", ha detto Lawrence Calcano, presidente e Ceo di iCapital Network. "Siamo impegnati a ottimizzare l'esperienza di investimento alternativo in tutto il settore in modo che i consulenti possano servire al meglio i loro clienti".

La collaborazione tra BlackRock e iCapital creerà anche una serie di strumenti educativi per aiutare i consulenti patrimoniali e i loro clienti a capire e valutare il ruolo delle strategie del private market come parte del loro portafoglio totale.

"La nostra missione è quella di risolvere le sfide fondamentali dell'investimento nei private market per gli investitori individuali. Le soluzioni di iCapital supportano gli asset e i wealth manager nell'ampliare l'accesso dei clienti alle opportunità di crescita e diversificazione dei private market" ha dichiarato Marco Bizzozero, Head of International di iCapital Network. "BlackRock è un leader globale, e siamo lieti di sostenere la loro ambizione negli investimenti alternativi, facilitando l'accesso ed enfatizzando la formazione”.