Usa, puntare sulle small-cap senza snobbare i grandi nomi tech

"In quasi tutte le fasi i titoli tecnologici large-cap hanno un ruolo da giocare all’interno dei portafogli degli investitori. La questione chiave riguarda piuttosto quali di questi titoli detenere. Considerando la rapidità dell’innovazione e la quantità di disruption a cui si è assistito nel corso degli ultimi due decenni, la selettività è chiaramente un fattore chiave". Il commento di Q&A con Eric Papesh, portfolio specialist Us equity di T. Rowe Price.

Vi è un numero relativamente ridotto di società tecnologiche large-cap che oggi sono particolarmente ben posizionate per sfruttare i cambiamenti di lungo periodo in settori quali la ricerca web, l’advertising online e l’e-commerce. Le valutazioni naturalmente contano e a volte i multipli rendono queste società meno attraenti a breve termine.

Tuttavia, se si considera un orizzonte temporale dai tre ai cinque anni, è probabile che grazie a tale posizione privilegiata queste società continuino ad accrescere le proprie quote di mercato, generando allo stesso tempo rendimenti positivi per gli investitori a lungo termine.

Dopo essere rimaste indietro per la maggior parte del tempo negli ultimi anni rispetto alle large-cap, le società a piccola capitalizzazione hanno registrato un forte rimbalzo rispetto ai minimi toccati nel 2020. Gli investitori hanno iniziato a rendersi conto delle prospettive in miglioramento intorno a metà anno, e vi è stata una quantità notevole di nuovi flussi diretti verso questa asset class negli ultimi due o tre trimestri.

Ai livelli attuali, pensiamo che ci siano ancora buone ragioni per mantenere un’esposizione a quest’area. Se in generale sul mercato azionario le valutazioni appaiono tirate rispetto al passato, in termini relativi le small-cap sono decisamente favorite rispetto alle large-cap.

Inoltre, si prevede che le small-cap registrino una crescita degli utili per azione più significativa (considerando il 2021 rispetto al 2019) nel corso dell’anno rispetto alle large-cap. Anche se la componente a capitalizzazione più bassa del mercato tende ad essere leggermente più volatile, la combinazione di valutazioni meno elevate e crescita maggiore è attraente.

Gli investitori possono trovare buoni rendimenti negli Stati Uniti? E per quanto riguarda i dividendi

Nonostante il dividend yield dell’S&P500 sia diminuito in seguito al rally del mercato dello scorso anno, alcuni settori continuano a offrire opportunità attraenti agli investitori in cerca di reddito. Il rendimento attuale della parte value del mercato resta più elevato rispetto a quello delle obbligazioni governative.

In teoria, un dollaro più debole dovrebbe rappresentare un vantaggio per le grandi multinazionali, poiché una parte significativa dei loro ricavi provengono dall’esterno degli Stati Uniti. I profitti generati all’estero in sostanza possono essere convertiti in una maggiore quantità di dollari quando il biglietto verde è più debole.

In pratica, spesso l’esito non è così chiaro. L’impatto effettivo di una certa fluttuazione valutaria dipende non solo da dove una società vende i propri beni o servizi, ma anche dalla composizione valutaria dei costi. Per una società che abbia sia costi che ricavi esposti alla stessa valuta, l’indebolimento del dollaro avrebbe un impatto molto diverso rispetto a competitor esposti al dollaro in termini di costi e all’euro in termini di vendite. Inoltre, i diversi metodi di copertura valutaria utilizzati dalle singole società nei vari settori rendono difficile applicare regole semplici e precise per prevedere l’impatto di un rafforzamento o indebolimento del dollaro Usa.