Axa Im, Martorella guiderà il team Client group southern Europe

Axa Investment Managers (Axa Im) ha annunciato che Pietro Martorella, già country manager ed amministratore delegato di Axa Im Italia Sim SpA, d’ora in avanti guiderà il team Client Group Southern Europe, che include Italia, Spagna e Portogallo, sia lato clientela istituzionale sia retail.

La nomina rientra nella strategia di riorganizzione delle aree di vendita adottata da Axa Im allo scopo di semplificare e ottimizzare la propria struttura commerciale. La prima fase, avvenuta lo scorso anno, ha visto l’unione dei team di Client Group in Germania e in Svizzera sotto la denominazione di DACH Group. Il successo di questa prima esperienza ha così guidato il nuovo approccio regionale per i team di vendita. Le nuove aree sono quindi l’area Western Europe, che racchiude Francia, Belgio e Lussemburgo, e l'hub Northern Europe, che comprende Regno Unito, Paesi nordici e Paesi Bassi.

In questo contesto si colloca la nuova area Southern Europe guidata da Pietro Martorella, che comprende Spagna, Italia e Portogallo, sfruttando le sinergie generate dalla combinazione delle competenze e delle risorse dei diversi team locali.

Pietro Martorella, Head of Client Group Southern Europe di Axa Im, ha commentato: “Spagna e Portogallo, così come l’Italia, sono mercati chiave nella strategia di Axa Im e la nostra crescita in quest’area è stata possibile grazie alla dedizione e all'impegno del team guidato in precedenza da Beatriz Barros de Lis. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fornire il miglior servizio ai nostri clienti, grazie alla forza dei nostri team locali. Come nel resto del mondo, questi mercati stanno affrontando un momento di incertezza a causa della crisi del Covid-19, e il nostro impegno nel supporto e servizio ai nostri clienti e partner rimane fondamentale”.

Laureato in Economia e Commercio, Pietro Martorella è entrato in Axa Im nel 2004 come Head of Retail & Wholesale Distribution, per diventare poi Amministratore Delegato della succursale italiana della società nel 2009.

In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi presso BNP Paribas AM SGR e prima ancora in Banque Paribas dove ha iniziato la sua carriera nel 1999.