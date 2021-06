Cirdan Capital, “Tranquilli: la volatilità è in ritirata”

La volatilita che ha caratterizzato il mese di maggio si è decisamente attenuata nonostante l’indice americano S&P500 si mantenga sui livelli più alti di sempre. Come spiega Marco Oprandi, Head of Cross Asset Solutions di Cirdan Capital, tendenzialmente i prezzi elevati dell’azionario catturano l’attenzione degli investitori, aumentando i volumi di trading e generando quindi alti livelli di volatilità: ne è un esempio il titolo campione di questa specialità, ovvero Tesla. “Attualmente però, realizzando un rendimento annualizzato pari al +15,30% negli ultimi cinque anni, la volatilità dell’indice stesso è scesa al 5% su base bisettimanale – spiega Oprandi – Personalmente ritengo che la volatilità si sia ridotta grazie alla fiducia di molti investitori riguardo le valutazioni del mercato azionario”.

Ma che cosa ci riservano i prossimi mesi sul fronte della variabilità dei prezzi? Anche gettando lo sguardo un po’ più lontano, secondo lo strategist, non si vedono all’orizzonte eventi che possano spingere verso l’alto i livelli di volatilità, anche se l’attuale solidità del mercato potrebbe essere messa in discussione da un costante e continuo innalzamento dei prezzi. Ma c’è un elemento importante da osservare, che riguarda proprio i volumi di trading degli investitori retail americani. “Recentemente, grazie alle piattaforme “zero-commission” nel settore delle opzioni, il volume dei titoli americani è raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico - spiega Oprandi - Pertanto, stimiamo vi sia una concentrazione di volatilità nel mercato azionario per quei titoli azionari maggiormente scambiati nel mondo delle opzioni”.

In altri termini, ci sono alcuni titoli che registrano un’elevata volatilità principalmente per effetto del forte trading su opzioni effettuato da investitori retail e anche professionali. “E’ questo un elemento da tenere in considerazione in fase di investimento, perché è in grado di favorire o sfavorire il posizionamento strategico degli investitori nel mercato del “cash-equity”, e cioè del mero mercato azionario”, conclude Oprandi.