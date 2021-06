InvestireNow: “Criptovalute, davvero rischiamo lo scoppio di una bolla come nel 2008?”

Nel suo discorso annuale al mercato il presidente Consob, Paolo Savona, ha parlato dei rischi derivati dalle criptovalute, arrivando a dichiarare la necessità urgente di una regolamentazione per non rischiare una bolla come nel 2008.

Il conduttore Marco Muffato assieme a Massimo Scolari, presidente di Ascofind, Massimo Siano, managing director di 21Shares per il Sud Europa e con la partecipazione del direttore di Investire Sergio Luciano affronteranno, durante la puntata speciale di InvestireNow, il tema della forte ascesa delle monete digitali e quali i conseguenti rischi che sembrano ripetere l'esperienza antecedente la crisi del 2008.

La trasmissione sarà in diretta a partire dalle 18.30 sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta si può vedere anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.