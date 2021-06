Emanuele Carluccio confermato presidente di Efpa Europe

Emanuele Carluccio, membro del consiglio di amministrazione di Efpa Italia e già presidente di Efpa (European financial planning association, l'organizzazione che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del professionista del risparmio) Europe, è stato confermato ieri alla guida della European Financial Planning Association.

Nel corso del general meeting dell’Associazione, tenutosi ieri, è stato rinnovato il mandato dell’organo esecutivo di Efpa Europe per i prossimi tre anni. Insieme al Prof. Carluccio, sono stati rinominati Marta Gellova e Peter Asmussen in veste di vice-presidenti.

Marco Deroma, presidente di Efpa Italia, commenta: “Siamo orgogliosi di poter sostenere con entusiasmo Emanuele nell’importante prosecuzione del suo mandato come presidente di Efpa Europe.”

“La sua professionalità e competenza”, prosegue Deroma, “hanno permesso di portare avanti importanti iniziative per rafforzare il ruolo di Efpa, offrendo ai professionisti l’occasione di accedere a una certificazione di qualità”.