Banca Widiba e fondazione FEduF: ecco come parlare di risparmio a bambini e ragazzi

Soldi: prima se ne parla è meglio è, soprattutto in famiglia. Ci sono infatti alcuni concetti chiave come quello di “valore”, “bene” e “attesa” facilmente comprensibili anche da parte di bambini e ragazzi. Ma a fornire gli elementi base dell’educazione finanziaria non devono e non possono essere solo le scuole. Per quanto appaia curioso, anche in questo ambito, nel bene e nel male, sono sempre i genitori i modelli prediletti da cui apprendere.

Ogni genitore inoltre si confronta regolarmente con dubbi quali: quando è il momento giusto per iniziare a parlare di soldi al proprio figlio? Quando è corretto iniziare a dare la “paghetta”? Quando possiamo iniziare a autorizzare piccole spese? Come e quando possiamo trasferire alcune buone pratiche di gestione dei risparmi?

Per aiutare le famiglie in questo compito, affinché possano fornire le nozioni di corretta educazione finanziaria e favorire comportamenti consapevoli, Banca Widiba e la fondazione FEduF hanno annunciato il lancio dell’iniziativa “Economia e fantasia - Insegnare ai figli l’educazione finanziaria”.

“Siamo felici di accompagnare Banca Widiba nella diffusione di una sana cultura del risparmio che possa guidare i nostri ragazzi e le loro famiglie nei primi passi da muovere per diventare cittadini consapevoli”, commenta Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEduF.“Grazie all’impegno di realtà come Banca Widiba” possiamo aiutare i ragazzi a sviluppare consapevolezza sull’uso del denaro, sulle scelte di spesa e far crescere in questo modo le loro competenze di cittadinanza economica.”

Il ciclo di incontri, che partirà il prossimo 22 giugno, sarà condotto e moderato da FEduF con la partecipazione di esperti e docenti esterni e con il supporto della rete di professionisti di Banca Widiba. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni quindici giorni su un’apposita piattaforma digitale che prevede un momento di interazione durante l’”Angolo dei Consigli”.

“Con questo percorso formativo”, aggiunge Marco Marazia, direttore generale di Banca Widiba,“abbiamo deciso di dedicare un'attenzione speciale a genitori e figli, con l’idea di portare all’interno del dialogo familiare le tematiche di gestione del risparmio e delle spese per operare scelte finanziarie sempre più consapevoli nel presente e per migliorare la sostenibilità economica nel futuro”.

L’iniziativa rientra in un progetto formativo articolato a cura della Banca e della Fondazione che coinvolgerà fino alla fine dell’anno soprattutto i genitori, con otto webinar formativi inediti e aperti al pubblico. In una seconda fase, nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, il progetto si rivolgerà invece direttamente ai più giovani, attraverso una serie di appuntamenti in presenza che si terranno presso scuole e università sparse su tutto il territorio nazionale.