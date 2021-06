Immobiliare, La pandemia non frena i fondi e i Reits

La pandemia ha rallentato, ma non ha fermato l’andamento positivo del risparmio gestito in immobili attraverso fondi (quotati e non) e Reits. Secondo il 38mo Rapporto 2021 realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, a livello globale il patrimonio immobiliare ha infatti raggiunto 3.250 miliardi di euro a fine 2020, registrando un aumento del 2,2 per cento sull’anno precedente. Secondo il report, i gestori hanno effettuato per lo più scelte conservative, ma si sono anche affermati nuovi mercati di nicchia come il residenziale gestito e la logistica, che è risultato il vero comparto vincente del 2020. Quanto alle prospettive per il 2021, sono di una forte crescita a livello mondiale spinta dai grandi investimenti pubblici e dagli stimoli economici.

Entrando nel dettaglio del report, in Europa sono risultati operativi circa 1.800 fondi immobiliari (di cui 535 in Italia) con un patrimonio netto di 760 miliardi di euro (+3,8%), e per il 2021 si stima di superare la soglia di 800 miliardi. Quanto al rendimento medio è stato del 3,75%, decisamente premiante rispetto alle alternative finanziarie, escluso il mercato azionario. A dominare la classifica dei Paesi europei è stata la Germania, seguita dalla Francia e dall’Italia, che conquista la terza posizione superando la Gran Bretagna.

Quanto all'Italia il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 535 fondi attivi ha superato quota cento miliardi di euro, con un incremento del 9,5% sul 2019 e le previsioni per il 2021 sono di un ulteriore incremento del 5 per cento. Quanto alla classifica dei maggiori fondi immobiliari italiani, il podio è conteso tra il fondo Ippocrate di Dea Capital Re Sgr (2,6 miliardi di euro di patrimonio immobiliare) e Mascagni di Generali Real Estate Sgr (2,5 miliardi). “Le Sgr italiane nel 2020 hanno realizzato un fatturato di circa 330 milioni con circa 1.100 addetti - spiega Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – Gli acquisti nel corso dell’anno sono stati pari a 4,3 miliardi, in contrazione di oltre il 40% sul 2019, a fronte di 3,2 miliardi di dismissioni, in crescita del 14,3 per cento”. “Nell’ambito delle acquisizioni cresce l’interesse per il settore degli uffici, asset class alternative e operazioni di sviluppo. Le dismissioni hanno riguardato soprattutto il comparto degli uffici, mentre gli immobili residenziali ceduti risultano la metà rispetto al 2019”, conclude Zirnstein.