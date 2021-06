Ocf, sanzione pecuniaria per un consulente finanziario

S. V. ha subito una sanzione pecuniaria da 516 euro dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Fideuram. Si legge tra l’altro nella delibera che per la violazione addebitata “appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall’Albo, considerato che la condotta in esame si sostanzia in un finanziamento alla clientela avente un valore patrimoniale non considerevole, nell’ambito di un personale pregresso rapporto di amicizia”.