Pharus Sicav Best Regulated Companies distribuisce il terzo dividendo

Il team Pharus informa che il 17 giugno è stato distribuito per la terza volta il dividendo semestrale del comparto Pharus Sicav Best Regulated Companies, pari a

· 1.53 EUR per azione per la classe retail AD (ISIN LU1868872042)

· 1.55 EUR per la classe istituzionale BD (ISIN LU1868872125)

· 1.43 CHF per la classe retail denominata in franchi svizzeri AHD - CHF (ISIN LU1868872471)

· 1.48 EUR per la classe quotata Q (ISIN LU1868872802).

Il pagamento avverrà in data 22 giugno.

Pharus Sicav Best Regulated Companies, lanciato ad Aprile 2019, investe in aziende specializzate in infrastrutture all'interno di settori regolamentati come la trasmissione e la distribuzione elettrica, il trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio gas e la rigassificazione. Queste società sono quasi tutte monopoliste ed hanno una elevata visibilità sui flussi di cassa nel lungo periodo sulla base di ritorni garantiti dal regolatore e contratti spesso indicizzati all'inflazione. Detengono asset strategici in grado di far fronte alle esigenze primarie della collettività, il cui valore è correlato in maniera limitata con il ciclo economico offrendo un interessante premio in termini di rendimenti attesi. È inoltre un comparto che gode di un rating medio certificato ESG AA.