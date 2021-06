Tre fondi Carmignac ottengono il marchio Sri

Carmignac è lieta di annunciare che altri tre fondi, nello specifico - Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Carmignac Portfolio Emergents e Carmignac Euro-Entrepreneurs - hanno ottenuto la certificazione Sri portando così a otto i fondi della società con marchio Sri, con masse in gestione pari a quasi 4 miliardi di euro al 31 maggio 2021.

Sandra Crowl, stewardship director, ha dichiarato: "Queste tre nuove certificazioni rappresentano una tappa fondamentale nel nostro percorso nell’ambito dell’Investimento Responsabile. Attualmente tutti i fondi Carmignac integrano l'analisi Esg nel processo di investimento attraverso il nostro sistema proprietario Start. In qualità di gestore attivo e indipendente, siamo fermamente convinti che una gestione efficace dei fattori Esg sia intrinsecamente legata alla performance e alla gestione del rischio di lungo termine e che sia fondamentale per gestire in modo efficiente il capitale dei nostri clienti nel lungo periodo".