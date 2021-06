Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Fisher Investments (http://fisher-uk.com, http://fisherinvestments-uk.com), clone di società autorizzata

Ashgrove Capital Management (www.ashgrovecapital.co.uk, www.ashgrovecapital.com), clone di società autorizzata;

Ico Crypto (http://swisscoinmarket.com), clone di società autorizzata;

Insight Investment Limited (www.instfundslimited.com), clone di società autorizzata;

Archax-Eu (https://archax-eu.com);

Ronghan Invest (https://www.ronghaninvest.com). Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 23/2021 del 14 giugno 2021);

Bamboo Loans (email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]);

Cfd Funds (https://cfdfunds.com);

Institute of International Market Regulators / IIMR (https://iimr.org.uk/Pages/Default.html);

Credit Capital Corporation Limited Group (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

London Cash Lender (https://www.londoncashlender.co.uk);

Investment Compare Isa/ Bestisa2021.com (https://bestisa2021.com);

Best Uk Investments (https://bestukinvestments.net);

Go4isa.com (https://go4isa.com);

Highest Fixed Rate Bonds (www.highestfixedratebonds.com);

Bestbondsandsavings.com (www.bestbondsandsavings.com).

Segnalate dalla Sfc:

FLO Finance Limited (www.flofxhk.com);

www.gcam-hk.com, clone di società autorizzata;

http://dxcj.oe999.cn, clone di società autorizzata;

www.minzhong.top.

Segnalate dalla Fma – Austria:

FxTime (http://fxtime.io). Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021);

Elcurrency Global Limited / Hello Technology Ltd (www.elcurrency.com);

Cf Broker Sarl (www.cfbroker.io) Già segnalata dalla Cssf (v. "Consob Informa" n. 15/2021 del 19 aprile 2021);

Core Pay Solution Ltd (www.sealimited.io). Già oggetto di delibera Consob n. 21801 del 14 aprile 2021. Successivamente l'autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web www.sealimited.io e relative pagine secure.sealimited.ioe trading.sealimited.io);

Blumanstock Limited (www.blumanstock.com).

Segnalate dalla Fma – New Zealand:

Strandcapital.io, clone di società autorizzata;

Belgrovefinance.com (www.belgrovefinance.com), clone di società autorizzata;

Reliance Trading Co Limited (www.reliancetradingcopcd.com).

Segnalate dalla Finma:

Nashorn Commerz Llc (https://nashorn-commerz.com);

Starlingfe (https://www.starlingfe.com). Già segnalata dalla Cnmv v. "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021);

www.cryptofinancelimited.com, clone di società autorizzata;

www.blackwallplatform.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Bcsc:

Immediate Edge (https://immediateedge.site);

Antares Trade (https://antares.trade);

Ezecta Llc (https://ezecta.com);

LegalFXTrade24 (https://legalfxtrade24.com);

Viseming Ltd (https://viseming.com).

Segnalate dalla Cnmv:

https://eufm.eu;

Preitz Capital Investment, Sl (www.jmgtradingmarkets.com);

All Financial Trading / Uab Bensela (https://www.allfinancialtrading.com, https://webtrader.allfinancialtrading.com);

https://antares.trade;

Eu Trade Ltd (https://eu-trade4u.com).

Segnalate dalla Hcmc:

Globaleverestfx (https://www.globaleverestfx.com);

BeforexCapital (https://beforexcapital.com, https://Beforexcapital.co). Già oggetto di delibera Consob n. 21614 del 3 dicembre 2020. Successivamente l'autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web www.beforexcapital.com (v. "Consob Informa" n. 44/2020 del 7 dicembre 2020).

Segnalate dalla Cssf:

Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg (http://wh-luxembourg.com).

L'autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa i risparmiatori che soggetti non autorizzati utilizzano email costituite da [email protected] e anche [email protected], spacciandosi come appartenenti ad una società autorizzata.

Segnalate dalla Cbi:

Akita Michinoku Capital (http://www.amctradinggroup.com);

Sweuk Consulting /Sweuk Consultancy Limited (http://www.sweukconsulting.com);

Ellison Partners (www.ellison-partners.com);

HavenFort Capital (www.havenfortcapital.com);

Remaxima (https://remaxima.com);

Infinitrade (www.infinitrade.com);

AnyTrades (www.anytrades.com; www.any-trades.com);

Marketrip (https://www.marketrip.co).