Deutsche Bank Financial Advisors, la carica dei 15 cf da nord a sud

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 15 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. L’area Centro, coordinata dall’area manager Stefano Capanna, si rafforza con 4 ingressi. In Toscana, nel gruppo di Paolo Giacomelli, arrivano da Fideuram, Daniela Raugei, e Andrea Ciappelloni, si unisce inoltre, ad Empoli, il giovane Simone Londi. Completa la squadra dell’area, a Pescara, Donato D’angelo.

A Milano si unisce al team di Giovanni Torri, coordinata dall’area manager Marco Pittui, il consulente finanziario Stefano Viglino da IW Bank, e ad Albenga, proveniente da Banca Sella, il professionista Vincenzo Imbesi. L’area Lombardia accoglie a Como, il giovane consulente finanziario Diego Mirandi. La squadra dell’area Nord Est si amplia invece con l’arrivo a Trieste di Luca Grossetto. In Emilia, l’area guidata dall’area manager Ida Morelli, vede l’arrivo, dal gruppo Fideuram, di Federico Caprio e del giovane Fabio Aschieri. L’area Romagna-Marche, coordinata dall’area manager Roberto Gasperoni, si arricchisce a Senigallia, della presenza di Massimo Montesi, professionista proveniente da Ubi Banca e, a Rimini, da Fineco, del consulente finanziario Sergio Zanotti. Per finire tre giovani ingressi anche nell’area Sud, dove arrivano in Campania, Adolfo Galderisi, Giuseppe Simonetti e Demba Diop. “La campagna reclutamento del 2021 continua con l’arrivo di nuovi professionisti di valore, che hanno scelto di intraprendere insieme a noi un percorso di crescita. A loro va il nostro più caloroso benvenuto” ha commentato Silvio Ruggiu, head of Deutsche Bank Financial Advisors.