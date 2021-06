HANetf cala un poker di replicanti tematici originali

Da questa mattina hanno avuto inizio le quotazioni su Borsa Italiana (mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus) di quattro nuovi ETF tematici di HANetf, innovativi rispetto al tema di investimento proposto ma anche interessanti ai fini del ritorno atteso.

In estrema sintesi, qui di seguito di propongo un’istantanea.

Procure Space UCITS ETF (ticker: YODA): il primo replicante tematico - disponibile in Europa - sulla space economy (gemello dello statunitense UFO). Sviluppato sulla base di un indice costruito su misura, lo SPACE Index, punta a catturare la crescita dell’industria spaziale con un’attenzione particolare alle aziende che operano esclusivamente nel settore e rispecchiando l’esposizione globale del mercato. L’industria spaziale è forse l’ultima frontiera dei megatrend di investimento di lungo termine.

Solar Energy UCITS ETF (ticker: TANN): il fondo esclusivamente focalizzato sulle aziende che traggono un reddito significativo dalle operazioni commerciali legate all'energia solare, tra cui la produzione di impianti fotovoltaici e celle solari; i produttori di generatori di energia solare, attrezzature e componenti; i fornitori di installazione, sviluppo e finanziamento di sistemi di energia solare; e/o la produzione di sistemi di ricarica e stoccaggio di energia solare.

Sports Betting and iGaming UCITS ETF (ticker: BETZ): replicherà il Solactive Fischer Sports Betting and iGaming Index che si concentra sulle aziende che generano la maggior parte degli introiti, attuali o attesi, attraverso le scommesse sportive e i giochi online. Le previsioni di Goldman Sachs (report sulla ricerca azionaria, 3/2021) stimano negli US un’espansione del mercato delle scommesse sportive e dei giochi online di 23 volte, passando dai 2.300 mld. di dollari del 2020 ai 53.000 mld. di dollari nel 2033.

Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (ticker: TRYP): fornirà agli investitori una puntuale esposizione all’industria dei viaggi e del turismo un settore che lo scorso anno ha subito un forte contraccolpo a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. Grazie alla spinta dei governi sulle vaccinazioni ed al graduale ritorno agli spostamenti, le stime parlano di un aumento della spesa mondiale sui viaggi di piacere del 45% per quest’anno, arrivando a 3.450 mld. di dollari.

HANETF è la piattaforma indipendente pan-europea - nata nel 2018 - con l’obiettivo di portare strategie tematiche ed innovative agli investitori europei sotto forma di ETF o ETC, con asset manager ed aziende proprietarie di indici settoriali e specifici quali emittenti degli strumenti.