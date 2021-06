IwBank, Gibelli group manager in Toscana

Si rafforza con un ingresso eccellente il percorso di crescita della Rete dei Consulenti Finanziari di IwBank attivi in Toscana. Nell’area guidata dall’Area Manager Angelo Russo, che già annovera autorevoli professionisti, entra in qualità di group manager Alessandro Gibelli, profilo di elevato standing e consolidata esperienza professionale. Gibelli vanta una lunga carriera nell'ambito della consulenza finanziaria. I primi passi nel mondo della finanza li muove già a partire dal 1986. Tra le esperienze più significative, quella maturata nel 1988/90 in Intesa Sanpaolo Invest, dove svolge il ruolo di Sales Manager, dal 1993 al ’98 in Murchio SIM & Co. in qualità di responsabile dello sviluppo e della gestione della Rete, partecipa alla start-up della banca multicanale OnBanca ed in seguito nel 2002 è tra i soci promotori di Independent Private Bankers SIM.

Negli oltre trent'anni di attività Gibelli ha operato in funzioni di crescente responsabilità per i principali player di mercato, valorizzando la sua esperienza professionale, che negli ultimi anni ha esteso anche all'asset management in qualità di Sales per Franklin Templeton. Diamo il nostro caloroso benvenuto ad Alessandro Gibelli che con il suo ingresso in IwBank torna alla Consulenza Finanziaria, l'ambito che ama definire la sua vera passione. Ancora una volta, l’autenticità delle relazioni dei nostri professionisti, il modello di business in reale architettura aperta e la forza dell'appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo, primo in Italia e tra i primi in Europa, e alla Divisione Fideuram ISPB, si sono rivelati fattori vincenti nel reclutamento di una figura incisiva, che siamo certi darà forte impulso allo sviluppo delle progettualità pensate per un territorio, quello toscano, particolarmente strategico per la Banca.