State Street GA lancia su Piazza Affari un Etf Dividend Aristocrats Esg su azioni Usa

State Street GA, la divisione di asset management di State Street Corporation, quota oggi su Borsa Italiana lo Spdr S&P Us Dividend Aristocrats Esg Ucits Etf. S&P Dividend Aristocrats, brand di indici ad alto dividendo leader a livello mondiale, grazie ai suoi nuovi indici S&P Esg Dividend Aristocrats offre ora la possibilità di includere le strategie di investimento Dividend Aristocrats anche nei portafogli Esg. Il nuovo Etf appena quotato replica la performance di una selezione di titoli azionari ad alto dividendo emessi da società statunitensi.

La valutazione dei titoli ad alto dividendo presi in esame dal prodotto viene integrata con screening Esg per introdurre un ulteriore livello di sostenibilità alla gamma di indici Dividend Aristocrats. La crescita dei dividendi, che sta alla base della filosofia di investimento degli Aristocrats, è considerata un approccio consolidato all'investimento in dividendi, e l’aggiunta degli screening Esg potrebbe aumentare ulteriormente la resilienza della strategia.

“In risposta alla richiesta crescente degli investitori di accedere a soluzioni Esg convenienti", commenta Francesco Lomartire, responsabile di Spdr ETFs per l’Italia, "il nuovo Etf consentirà l'accesso a titoli ad alto dividendo di qualità con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Gli investitori dispongono ora di un nuovo strumento per migliorare la diversificazione dei loro portafogli Esg investendo in una strategia ad alto dividendo che soddisfa anche criteri di sostenibilità”.

Miglioramento delle performance

Durante la fase di ripresa seguita al crollo dei mercati causato dal Covid nel 2020, le strategie ad alto dividendo che tradizionalmente svolgono un ruolo difensivo nei portafogli degli investitori hanno attraversato un anno particolarmente difficile con cali significativi e sottoperformance. In questo contesto le versioni Esg degli indici Spdr Dividend Aristocrats hanno dimostrato resilienza registrando una performance migliore rispetto alla versione non Esg.

L’indice S&P High Yield Esg Dividend Aristocrats replica la performance dei titoli ad alto dividendo del mercato Usa che soddisfano i criteri di idoneità definiti dagli indici Dividend Aristocrats ed esclude inoltre alcuni titoli in funzione delle loro caratteristiche Esg, considerando sia il loro rating Esg, sia il loro coinvolgimento in attività controverse. I titoli che superano lo screening vengono poi ponderati in base all'entità del loro dividendo.