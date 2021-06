Bnp Paribas Am lancia un fondo tematico multi-asset per investire nei trend globali

Bnp Paribas Asset management (Bnpp Am) annuncia il lancio di Bnp Paribas Multi Asset Thematic, un fondo innovativo che investe nella gamma di strategie tematiche di Bnpp Am. Comparto della Sicav Bnp Paribas Funds Luxembourg, Bnp Paribas Multi Asset Thematic è un fondo diversificato a livello internazionale che offre un'esposizione ai principali trend strutturali globali combinando investimenti in azioni e nel reddito fisso.

Il nostro futuro è modellato da potenti trend a lungo termine, con sfide ambientali quali il cambiamento climatico, la crescita della popolazione e il cambiamento del tenore di vita che sollevano importanti interrogativi sulla sostenibilità. Inoltre, la trasformazione digitale e quella tecnologica sono catalizzatori dell'innovazione in molti settori, come la sanità e la transizione energetica. Queste principali forze trainanti, che stanno cambiando il mondo di oggi e di domani, offrono notevoli opportunità di investimento e Bnp Paribas Multi Asset Thematic ha l'obiettivo di trarre vantaggio da queste fonti di crescita di lungo termine, investendo in società che progettano soluzioni innovative.

Bnp Paribas Multi Asset Thematic capitalizza su una combinazione di tre temi chiave:

• Sostenibilità: transizione energetica, protezione ambientale, consumo sostenibile e aspetti sociali legati a una crescita inclusiva;

• Innovazione e tecnologia dirompente: opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dall'innovazione sanitaria;

• Geopolitica ed economia: transizione verso un mondo post-pandemia e ruolo della Cina nell'economia globale.

Bnp Paribas Multi Asset Thematic offre una allocazione flessibile multi-asset, diversificata a livello globale per regione e settore, modificata in base alle condizioni di mercato. La strategia combina l'esposizione ai mercati azionari (circa due terzi del portafoglio) con un’allocazione al reddito fisso contraddistinta da minore volatilità (circa un terzo del portafoglio), al fine di mitigare il rischio e consentire al fondo di raggiungere un interessante rapporto rischio/rendimento.

Il fondo è investito nella gamma di fondi tematici gestiti attivamente di Bnpp Am, così come negli Etf, e può anche includere l'esposizione a strategie gestite esternamente al fine di accedere a una specifica diversificazione tematica. Beneficia della vasta esperienza di Bnpp Am, consentendo investimenti simultanei in fondi come Bnp Paribas Energy transition, Bnp Paribas Easy Blue Economy Etf, Bnp Paribas Disruptive Technology e Bnp Paribas Green Bond.

Bnp Paribas Multi Asset Thematic è gestito all'interno del gruppo di investimento Multi Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) di Bnpp Am, con un processo di allocazione attiva e flessibile che esprime forti convinzioni attraverso un portafoglio concentrato di fondi tematici e al contempo controlla l'allocazione complessiva per mantenere il rischio al livello desiderato. Il processo di investimento combina le avanzate capacità di analisi quantitativa di Bnpp Am con una valutazione dinamica degli ambienti di mercato per trarre vantaggio dalla ciclicità temporanea tra questi temi.

Denis Panel, head of Maqs, commenta:

"Il lancio di Bnp Paribas Multi Asset Thematic è coerente con la nostra leadership nell'investimento tematico, in particolare nelle strategie sostenibili, così come con la nostra lunga esperienza nel campo multi-asset. Il Fondo fa parte di una nuova generazione di soluzioni di investimento tematico, investendo in azioni e in modo più innovativo nel reddito fisso, ed è esposto alle principali tendenze strutturali di un'economia globalizzata che in futuro dovrebbero guidare il mercato. Riteniamo che per i risparmiatori possa risultare interessante come primo approccio all'investimento tematico. "