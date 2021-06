Buddybank più Moneyfarm uguale Steppy, l’investimento via app

Buddybank, la banca per smartphone di UniCredit, entra nel segmento degli investimenti digitali grazie alla collaborazione con Moneyfarm e all’advisory di BlackRock. Nasce così “Steppy”, un’offerta di investimento fully digital da smartphone dedicata a tutti i buddies. Moneyfarm, azienda leader nella gestione del risparmio con approccio digitale, gestirà i portafogli facendo leva anche sull’asset allocation consigliata da BlackRock, ottimizzata sulla base di metriche ESG, includendo quindi nel processo d’investimento tematiche ambientali, sociali e di governance.

Sviluppato in open banking via API, “Steppy” è un servizio di gestione di portafogli multilinea sottoscrivibile in pochi passaggi attraverso l’app buddybank. L’onboarding è totalmente digitale e il cliente dopo la compilazione di un breve questionario MiFID, può definire i propri obiettivi in autonomia oppure con il supporto della consulenza.

La strategia di gestione di “Steppy” si fonda su 4 pilastri:

semplicità dell’offerta: la scelta si orienta tra 5 portafogli a profilo di rischio crescente e altamente diversificati, gestiti da Moneyfarm utilizzando ETF come strumenti sottostanti;

sostenibilità: tutti i portafogli si basano su criteri ESG;

accessibilità: soglia di investimento minimo iniziale tra i più bassi del mercato pari a 2.500€ e possibilità di attivare un PAC a partire da 100€ al mese;

flessibilità: possibilità di incrementare l’investimento in qualsiasi momento e nessun vincolo temporale o penali in caso di uscita.

Secondo l’EY Global Wealth Research Report - ricerca che misura i cambiamenti nelle aspettative dei risparmiatori sui servizi e le modalità della relazione con i wealth manager - durante la pandemia gli investitori hanno intensificato esponenzialmente l’uso della tecnologia e questo ha determinato un cambiamento permanente nelle loro scelte. In particolare, la totalità dei Millennial (i nati tra il 1981 e il 1996), ha rivelato che in futuro intende utilizzare sempre più strumenti di investimento digitali e virtuali. Allo stesso modo è cresciuta molto la sensibilità per gli investimenti ESG: la stessa ricerca, infatti, rileva che l’83% dei Millennial ha degli specifici obiettivi di sostenibilità e quasi uno su tre ritiene che il proprio wealth manager potrebbe fare di più per comprenderli appieno.

“In buddybank, grazie anche alla sua natura di banca conversazionale, abbiamo sempre privilegiato l’ascolto e il confronto con la nostra clientela, che ci ha chiaramente manifestato due bisogni fondamentali. Proporre un “salvadanaio”, per i nostri buddies con età compresa tra i 18 e i 35 anni e non solo, una soluzione che permettesse loro di investire anche piccoli risparmi in modo semplice, a costi e rischi ben calibrati, e disporre di una soluzione di investimento altamente diversificata, completamente digitale a costi estremamente competitivi . La soluzione disegnata risponde proprio a questa richiesta, basando la sua forza sulla fiducia costruita con passione dai tre brand uniti in questo progetto: buddybank, Moneyfarm e BlackRock” commenta Claudia Vassena, head of buddybank.

Sebastiano Picone, head of partnership di Moneyfarm ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da una realtà così innovativa come buddybank per creare insieme una soluzione di investimento unica nel mercato italiano. La nostra mission è da sempre quella di aiutare i risparmiatori a gestire in modo semplice ed efficiente i propri risparmi. Steppy, con il suo approccio del tutto digitale, la sua accessibilità e l’attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità, ha tutti gli ingredienti per essere una soluzione di successo e supportare soprattutto i giovani ad avvicinarsi al mondo degli investimenti con un approccio di lungo termine”.

Buddybank si rivolge prevalentemente a questo target, con oltre l’80% dei propri clienti tra i 18 e i 35 anni. Steppy mira proprio ad accompagnare la platea più giovane in un percorso di costruzione del capitale di lungo termine attraverso portafogli socialmente responsabili, con l’attenzione al cliente di buddybank e l’innovativo approccio alla gestione di Moneyfarm in collaborazione con uno specialista degli investimenti Esg come BlackRock. L’impegno che BlackRock ha dimostrato in tale ambito è evidente: integrare la sostenibilità, considerata oggi il nuovo standard d’investimento, consente di creare portafogli più resilienti e ottenere migliori rendimenti corretti per il rischio nel lungo termine. Moneyfarm è pioniere in Italia e in Europa nel digital wealth management con un approccio di consulenza “ibrido” che unisce l’innovazione tecnologica alla presenza costante di una squadra di consulenti dedicati. In questi anni ha dimostrato che esiste un nuovo modello di servizi di investimento di elevata qualità, e al contempo estremamente efficiente.