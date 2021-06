NN Investment Partners crea un hub per gli investimenti responsabili in Asia

NN Investment Partners (NN IP) annuncia che aumenterà l'attenzione sugli investimenti responsabili in Asia con la fondazione di un hub per gli investimenti responsabili a Singapore e svilupperà ulteriormente la sua offerta di prodotti in soluzioni asiatiche che integrano i criteri ESG. Questi sviluppi arrivano in un momento di maggiore attenzione da parte degli investitori e delle aziende asiatiche sulle soluzioni ESG e sulle business practice sostenibili, e sottolineano ulteriormente la leadership di NN IP negli investimenti responsabili.

NN IP ha una lunga esperienza negli investimenti responsabili. Dalla formazione del Responsable Investing team a L'Aia all'inizio del 2017, il coinvolgimento attivo nelle questioni legate alla sostenibilità in Asia e l’engagement con le imprese e i governi della regione si sono accelerati. Ciò include una maggiore integrazione dei criteri ESG nei processi d'investimento delle strategie di punta di NN IP sul credito asiatico e sul debito dei mercati emergenti gestite da Singapore.

I temi della sostenibilità sono sempre più al centro delle discussioni con le società partecipate e i governi della regione. Allo stesso tempo, l'interesse degli investitori per soluzioni d'investimento sostenibili e integrate ESG è in aumento. NN IP ritiene che sia un passo successivo logico espandere la propria esperienza di investimento responsabile a Singapore per essere in cima a questi sviluppi e sostenere questa transizione. Questo sarà il primo hub di investimento responsabile di NN IP con sede al di fuori dei Paesi Bassi.

Tre specialisti guideranno le attività di gestione e di engagement di NN IP sui trend e sui temi legati agli investimenti responsabili nella regione Asia-Pacifico; ciò include un esperto ESG senior a capo del team di investimento responsabile. NN IP nominerà anche degli analisti di ricerca ESG dedicati, per le attività di engagement con le aziende asiatiche su temi ESG e contribuire all'approfondimento della ricerca ESG e degli strumenti di reporting, in particolare per il credito asiatico e le strategie di debito dei mercati emergenti gestite da Singapore.

Il capo del team di investimento responsabile asiatico riporterà a Arnoud Diemers, Head of Innovation and Responsible Investing Platform all'Aia, nonché al CEO locale, Gopi Mirchandani. Il team di investimento responsabile sarà istituito all'inizio del 2022.

Adrie Heinsbroek, Chief Sustainability Officer, NN Investment Partners ha aggiunto: "Un team di responsible investing con sede a Singapore sottolinea l'importanza della gestione per la creazione di valore dal punto di vista ambientale e sociale e sostiene i nostri sforzi nel coinvolgere gli emittenti privati e sovrani sostenendo le loro esigenze di investimento. In qualità di uno dei più grandi gestori attivi in green bond nel mondo, abbiamo anticipato la crescita dei mercati finanziari asiatici e lavoreremo con gli emittenti locali e regionali per rendere la transizione verso il finanziamento green un logico passo successivo".

L'attuale gamma di prodotti di strategie integrate ESG di NN IP che investono nella regione asiatica comprende l’Asian debt, Asian High Yield e China A shares equity, gestite insieme al partner China Asset Management Company (ChinaAMC). L'attenzione futura si concentrerà sullo sviluppo di ulteriori strategie di credito asiatiche ESG.

Questi prodotti saranno gestiti dal team d'investimento basato a Singapore guidato da Joep Huntjens, Head of Asian Fixed Income. Nell'espandere la gamma di prodotti, NN IP sfrutterà l'esperienza del team nella selezione del credito bottom-up, l'uso del framework di scoring ESG proprietario di NN IP (ESG Lens) e l'attenzione alle società con uno slancio ESG positivo. Coerentemente con la politica d'investimento responsabile di NN IP, il team aderisce a rigorosi criteri d'integrazione ESG, nonché a un engagement attivo per creare un cambiamento positivo nel comportamento delle aziende e dei governi.