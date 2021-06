Schroders e BlueOrchard: una strategia climatica nei mercati emergenti

Schroders e BlueOrchard, società specializzata negli investimenti a impatto nei mercati emergenti e parte del Gruppo Schroders, hanno rafforzato la loro solida collaborazione con il lancio di una strategia climatica a impatto, che mira a generare cambiamenti ambientali positivi nei mercati emergenti.

Il fondo Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond, strategia UCITS che offre liquidità giornaliera, investirà prevalentemente in green bond dei mercati emergenti e supporterà gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite relativi al clima.

Schroders e BlueOrchard avevano annunciato l’anno scorso la loro prima iniziativa di cooperazione sul fronte degli investimenti con il lancio del fondo BlueOrchard Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSMEs Support Fund, che mira a sostenere più di 200 milioni di posti di lavoro.

L’universo di investimento del nuovo fondo obbligazionario climatico comprenderà il finanziamento e il rifinanziamento di progetti con chiari benefici ambientali, ‘green’ o sociali, come energia rinnovabile, efficientamento energetico, edifici verdi e trasporti puliti.

L’allocazione del fondo riguarderà anche le obbligazioni sostenibili e legate alla sostenibilità, i cui risultati sono vincolati al finanziamento di progetti sociali e iniziative ambientali.

Secondo la ricerca di Schroders, i mercati emergenti sono l’area più vulnerabile all’impatto dei cambiamenti climatici. Inoltre, si stima che l’emissione di green bond raddoppierà, passando da $1.000 miliardi del 2020 a $2.000 miliardi1 entro il 2023, con una rapida crescita nei mercati emergenti.

I clienti in tutto il mondo (salvo che negli USA) potranno contare sulla rinomata expertise di BlueOrchard nell’impact investing e delle risorse di investimento e della rete di distribuzione globale, tra i leader sul mercato, di Schroders.

Il fondo beneficerà della gestione a impatto e dei processi di investimento ESG di BlueOrchard, certificati in modo indipendente2, attraverso cui la società monitora, misura e implementa gli obiettivi di impatto e i fattori di rischio ESG, massimizzando al contempo l’impatto positivo. Questo processo è supportato da un team di esperti dedicati all’impact management.

Michael Wehrle, Head of Investment Solutions, BlueOrchard, ha commentato:

“Fornire finanziamenti verdi ai mercati emergenti è essenziale per costruire il mondo a basse emissioni del futuro. I green bond rappresentano un potente mezzo per perseguire un cambiamento ambientale positivo, generando al contempo rendimenti obbligazionari attraenti.

Investire in queste crescenti opportunità significherà per gli investitori non soltanto contribuire a un impatto duraturo e positivo in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici nei mercati maggiormente in crescita, ma anche ottenere performance solide per i loro portafogli”.

Carolina Minio Paluello, Global Head of Product, Solutions & Quant, Schroders, ha affermato:

“Il cambiamento climatico è una delle principali sfide globali e lo strumento Schroders Climate Progress Dashboard indica che le temperature a livello globale sono ancora avviate verso un aumento di 3,6° C. In quanto investitori possiamo generare cambiamento attraverso il modo in cui indirizziamo i capitali, investendo in aree capaci di produrre impatti positivi.

Questo nuovo fondo ci permetterà di fare leva sulla nostra competenza e conoscenza dei mercati quotati e privati per massimizzare il nostro impatto a livello di investimenti nei mercati emergenti e di frontiera, al fine di soddisfare al meglio gli obiettivi dei nostri clienti.”

BlueOrchard è tra i primi firmatari degli Operating Principles for Impact Management, che sono stati promossi dalla International Finance Corporation e che mirano a valutare il reale impatto dei gestori di fondi. BlueOrchard promuove in modo attivo la gestione a impatto e sostiene numerose iniziative e network a livello di industria, come l’influente Global Impact Investing Network (GIIN).

Schroders ha finalizzato l’acquisizione di una quota di maggioranza in BlueOrchard nel 2019. A inizio anno, Schroders ha messo a segno un ulteriore passo nella costruzione di una posizione leader nel mondo degli investimenti sostenibili e a impatto, entrando anch’essa a far parte del GIIN.

BlueOrchard è una società di gestione pioniera negli investimenti a impatto e quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Dalla sua fondazione nel 2001, BlueOrchard si è affermata come leader nell’impact investing a livello internazionale, con oltre $8 miliardi investiti in più di 90 paesi.

Oltre 215 milioni di persone povere e vulnerabili nei mercati emergenti e di frontiera hanno potuto accedere a servizi finanziari e associati con il supporto di BlueOrchard.