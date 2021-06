Ascofind rinnova le cariche direttive e aderisce a Confcommercio Professioni

Le società associate ad Ascofind, riunite il 23 giugno nell’assemblea annuale hanno approvato il rendiconto di bilancio 2020 dell’Associazione e hanno rinnovato le cariche direttive per il prossimo triennio 2021-2024. Massimo Scolari è stato confermato presidente di Ascofind; Riccardo Ambrosetti e Giancarlo Somaschini mantengono la carica di Vicepresidente. Nel Consiglio Direttivo vengono confermati Gian Enrico Plevna (Alfa Scf) e Salvatore Gaziano (SoldiExpert Scf), ai quali si aggiunge il nuovo consigliere Riccardo Tajè (Meridian Scf).

L’assemblea Ascofind ha inoltre deliberato la richiesta di adesione dell’Associazione a Confcommercio Professioni e ha dato mandato al Presidente di condividere un protocollo di intesa con Confcommercio – Imprese per l’Italia volto a favorire l’adesione in forma individuale e collettiva da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria al Fondo di previdenza complementare per i dipendenti da aziende del terziario (Fon.Te).

Il presidente Massimo Scolari ha accolto con soddisfazione le decisioni assunte, rappresentando all’Assemblea che l’adesione di Ascofind a Confcommercio Professioni potrà costituire una grande opportunità di dialogo e confronto con altre componenti del settore dei servizi e del terziario. Fondamentale è, altresì, l’avvio del percorso che consentirà la futura partecipazione dei consulenti finanziari autonomi e delle Società di consulenza finanziaria alla previdenza integrativa di sistema, attraverso l’adesione al fondo pensione di categoria.