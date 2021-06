Fischio finale per il braccio di ferro in Enasarco. Il tribunale civile di Roma, presidente dott. Giuseppe Di Salvo, nella camera di consiglio svolta in videoconferenza, il 22/6/2021, ha accolto le richieste d’urgenza avanzate dalla lista “FarePresto!” che unisce Anasf, Confesercenti & C. contro il blitz compiuto dagli avversari sul consiglio dell'ente.

Il 28 dicembre 2020, infatti, in commissione elettorale era stato deciso di escludere dal computo dei voti per l’elezione dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di Enasarco quello espresso dal delegato Nesta Romualdo, insediando così al vertice un consiglio di 8 membri espressi dalle altre liste (Confcommercio, Confindustria etc) e presieduto da Antonello Marzolla, contro i soli 7 lasciati alla vera maggioranza numerica emersa a favore di FarePresto dal voto della base.

Questo consiglio da allora aveva amministrato come se pienamente e indiscutibilmente munito della necessaria legittimità nonostante il ricorso subito presentato da FarePresto!, che infatti aveva impugnato.

Il 22 aprile il tribunale di Roma aveva accolto il ricorso di FarePresto!, ordinando la sospensione dell’efficacia della delibera contestata e rinviando il tutto alle valutazioni di merito, ma Marzolla & C. avevano ignorato e controimpugnato l’ordinanza, andando ancora avanti a gestire come se niente fosse.

La decisione emersa oggi fa piazza pulita di questo ginepraio di resistenza passiva e impone l’azzeramento del “fatto compiuto” commesso dagli attuali autonominati vertici dell’ente, in attesa di una mediazione spontanea tra le parti o della decisione di merito futura.