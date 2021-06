Il punto di vista di un investitore in oro su inflazione, criptovalute e denaro reale

"L'inflazione è in aumento in Europa, negli Stati Uniti e in Cina, sia a livello di vendita al dettaglio che di produzione. Molti investitori e consumatori sono giustamente preoccupati per l'effetto che l'aumento dei prezzi avrà sui rendimenti degli investimenti e sul potere d'acquisto". Il commento di Ned Naylor-Leyland, head of strategy gold & silver di Jupiter Am.

Il mercato sembra supporre che l'inflazione sia transitoria piuttosto che permanente, ma io non sono d'accordo. La mia opinione è che l'inflazione che stiamo vedendo è principalmente un fenomeno monetario, e che le banche centrali non saranno in grado di ridurre i loro enormi bilanci tanto presto.

Ci sono stati periodi storici in cui le banche centrali si sono comportate in modo simile - e non sono finiti particolarmente bene. Ciò che è senza precedenti questa volta è la natura globale dell'accumulo di bilancio. Vorrei anche aggiungere che l'inflazione è una variabile sottovalutata nei mercati oggi, anche dopo i commenti di giugno della Federal Reserve (Fed).

Stampa e spesa

Credo che l'attuale ambiente macroeconomico renda l'oro e l'argento un investimento convincente. Molti dei fattori che hanno portato al rialzo dell'oro l'anno scorso - stampa di denaro e spesa fiscale - continuano senza sosta. L'oro e l'argento sono talvolta considerati una copertura contro l'inflazione, ma è più preciso dire che sono una copertura contro la perdita di potere d'acquisto. Questo si riflette nei tassi d'interesse reali - o, per esempio, il rendimento di un'obbligazione dopo aver tenuto conto dell'inflazione. Per molti detentori di Treasury Usa, i rendimenti reali sono negativi.

Pensiamo che i rendimenti nominali faranno fatica a tenere il passo con l'inflazione, che la Fed non sarà in grado di alzare molto i tassi di interesse e che i rendimenti reali continueranno a scendere con il dollaro americano. Una piccola allocazione in una strategia di oro e argento gestita attivamente può proteggere dai rendimenti reali negativi e può essere un buon diversificatore per i portafogli.

C'è un'altra asset class che sta catturando l'attenzione di tutti in questo momento: le criptovalute. Recentemente ho avuto una conversazione con Daniel Masters, presidente della piattaforma di asset digitali CoinShares, che ha toccato le somiglianze e i legami tra metalli monetari e criptovalute.

Asset popolari

I metalli monetari e le criptovalute sono asset popolari, a mio parere, il che significa che non sono così dipendenti da terze parti come le banche, e sono attraenti sia per gli investitori al dettaglio sia per gli istituzionali. Le valutazioni da bolla, la storia di Gamestop, la finanza digitale e la decentralizzazione - tutti questi temi sono collegati al populismo e si intersecano con le criptovalute e l'oro e l'argento.

C'è stata la stretta d'argento, un'impennata nella domanda al dettaglio all'inizio di quest'anno, e non credo che sia finita qui. L'argento è stato nella storia una forma popolare di valuta. La gente comune lo ha usato come valuta legale nel corso dei secoli. Ciò continua e quest'anno ho notato un maggiore acquisto di argento fisico in contanti, mentre nei precedenti periodi di picco della domanda il metallo bianco veniva acquistato per lo più a margine.

Dollaro speciale?

L'oro, l'argento e le valute digitali hanno un ruolo da giocare nell'evoluzione del sistema monetario globale. Per quanto tempo il dollaro manterrà i vantaggi speciali di essere la valuta di riserva globale? La tecnologia riscriverà ulteriormente le regole su come spendiamo e investiamo?

Potremmo essere all'apice dei cambiamenti nel sistema monetario globale, e l'enorme crescita delle valute digitali ne farà parte. Anche l'oro ha un ruolo importante da giocare. Le proposte di riforma delle regole di Basilea 3, che entreranno in vigore nel gennaio 2022, porterebbero l'oro fisico da un'attività Tier 3 a una Tier 1, mettendolo alla pari con il contante e i Treasuries statunitensi dal punto di vista della ponderazione del rischio del capitale. 2

Un’altra modifica di Basilea 3 aumenterebbe la quantità di finanziamenti a lungo termine che le banche, comprese le banche dei lingotti di Londra, sono obbligate a detenere a fronte delle transazioni in oro. Questi sarebbero importanti cambiamenti strutturali per il mercato dell'oro, e potenzialmente aumenterebbero la domanda del metallo prezioso, che è relativamente limitato nell'offerta.

Valore reale

Posso prevedere che l'oro diventi la "stablecoin" del nuovo sistema monetario completamente digitale. Infatti, l'ingresso di denaro veramente sicuro (e tracciabile) nello spazio finanziario decentralizzato catalizzerà e accelererà il processo di distribuzione e l'uso di asset e soluzioni crypto.

Penso che lo Stato potrebbe accettare e incoraggiare tutto ciò perché i governi, attraverso le loro banche centrali, detengono l'oro come bene di riserva primaria, e c'è un crescente bisogno a livello globale di denaro apolitico per svolgere la funzione priva di rischio che il dollaro attualmente svolge.

Questa organizzazione sottolineerebbe il ruolo tradizionale dell'oro e dell'argento come denaro reale privo di rischio - moneta apolitica che non è emessa da un governo o da una banca centrale. Evidenzierebbe anche ciò che l'oro e l'argento sono sempre stati: depositi di valore reale.