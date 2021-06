Promotica avvia il percorso di Csr con Integrae Sim e AcomeA Sgr

Promotica S.p.A. (AIM:PMT) - agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – comunica l’avvio del percorso di Corporate Social Responsibility (Csr) con il supporto di Integrae Sim S.p.A. in qualità di Esg Advisor, in partnership con AcomeA Sgr.

Il percorso è dettato dalla volontà di Promotica di voler operare concretamente in modo trasparente e sostenibile nel tempo, sia da un punto di vista economico sia sociale e ambientale, rendendosi quindi socialmente responsabile nei confronti dei propri stakeholder. La società, infatti, è attenta al proprio impatto sulle comunità e sull’ambiente in cui si trova ad operare e ha sempre portato avanti il proprio business avendo chiara l’importanza delle proprie risorse, valorizzandole. L’adesione al percorso nasce dall’esigenza di Promotica di impegnarsi ancora più concretamente sul piano della sostenibilità, seguendo una strategia graduale e strutturata di CSR, con la finalità ultima di qualificarsi come società modello in ambito Esg.

Il contributo di AcomeA Sgr in questo percorso è legato alla sua natura di fondo attivista, natura che si concretizza in azioni mirate alla definizione di una strategia di engagement verso gli investitori. In particolare, si sviluppa tramite un attivismo societario collaborativo, a supporto delle piccole e medie imprese italiane quotate, accompagnandole in un processo di miglioramento, valorizzazione ed efficace comunicazione al mercato. Il focus sulla sostenibilità di AcomeA Sgr si esplicita attraverso il fondo AcomeA Pmi Italia Esg, il primo fondo in Italia, PIR compliant, che integra criteri Esg all’interno della strategia di investimento sulle aziende che oggi possono offrire il più alto potenziale di miglioramento sul fronte della sostenibilità.

Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica, ha così commentato: “Siamo fieri di aver intrapreso il percorso di Csr, consapevoli che qualificarci come società sostenibile sarà una scelta vincente per il futuro, anche in termini di relazione con gli investitori. Da sempre siamo attenti a garantire la sostenibilità delle nostre attività, mettendo al centro i risvolti sociali e ambientali del nostro operato ed il benessere dei nostri collaboratori. Un primo passo concreto sarà la costruzione della nuova sede aziendale all’insegna della sostenibilità ambientale, che sarà completata entro fine 2022. Da oggi questo impegno sarà ancora più concreto grazie all’adesione a questo percorso, certi che questa scelta porterà buoni risultati per noi e avrà ricadute positive sull’ambiente in cui operiamo”.

“Siamo da sempre convinti che uno dei nostri compiti sia quello di sostenere le piccole e medie imprese italiane. Oggi questa missione si traduce nell’aiutare le Pmi a prendere consapevolezza delle dinamiche Esg, a misurarle e comunicarle al mercato nel miglior modo possibile. Affianchiamo la società per approfondire insieme quali degli aspetti della sfera della sostenibilità vadano maggiormente sviluppati, e comunicati al mercato. È stata, quindi, una conseguenza naturale quella di indirizzare Promotica in questo cambiamento e siamo felici di aver intrapreso questo percorso di successo insieme” – commenta Giovanni Brambilla, amministratore delegato e responsabile investimenti di AcomeA Sgr.