Anthilia Capital Partners sottoscrive le emissioni obbligazionarie di Edra

Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV – i fondi di private debt che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto il prestito obbligazionario emesso da Edra S.p.A., capogruppo di LSWR Group attivo nel settore dell’editoria professionale.

L’emissione della Società, per un valore pari a €7 milioni, è stata sottoscritta dai fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia ed è assistita da garanzia SACE con copertura al 90%. In dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da Edra S.p.A. ha scadenza il 31 marzo 2027 e rimborso amortizing con ammortamento a partire dal 30 giugno 2023.

L’emissione del prestito obbligazionario supporterà l’attuazione del piano industriale del Gruppo che sarà incentrato, prevalentemente, su una crescita che si svilupperà per linee interne, con investimenti diretti all’efficientamento produttivo e alla digitalizzazione dei processi, e per linee esterne, con l’obiettivo di acquisizione di un ramo d’azienda di società target attiva nel settore di riferimento.

KNG Securities LLP ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio Orrick. Lo studio ESG Lex ha assistito l’emittente sugli aspetti legali. Loan Agency Services ha agito in qualità di Centro Servizi e Agente di Calcolo, coadiuvata da BFF Bank S.pA. in qualità di Pay Agent.

Edra S.p.A., istituita nel 2013 con l’acquisizione delle attività italiane di comunicazione, editoria, formazione e servizi di Elsevier Italia - uno di principali riferimenti culturali in ambito medico e sanitario in Italia -, è la capogruppo di LSWR Group, attivo nella produzione e distribuzione di pubblicazioni scientifiche e professionali in ambito accademico, della ricerca e per i professionisti del settore medicale, giuridico e tecnico-scientifico. La Società, con sede a Milano e uffici in Italia, Polonia, Spagna, Albania e Stati Uniti, vanta un organico complessivo di 296 dipendenti e occupa una posizione di leadership nel settore di riferimento in Italia grazie al presidio di una quota di mercato pari a circa il 27%. Nel 2020, Edra S.p.A. ha registrato un valore della produzione pari a circa €42,5 milioni e un EBIDTA pari a €4,75 milioni (EBITDA margin 11,17%).

Giorgio Albonetti, presidente del Consiglio di amministrazione di Edra S.p.A. ha commentato: “Una grande opportunità che ci permetterà di proseguire e supportare il nostro piano di crescita portandoci già nel 2021 ad una crescita del 20% a livello consolidato rispetto allo scorso esercizio”.

Andrea Cuturi, consigliere delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “La storia imprenditoriale di Edra rappresenta un fiore all’occhiello per il tessuto imprenditoriale italiano e motivo di orgoglio nei confronti dei paesi esteri in quanto ci consente di acquisire una posizione di leadership in un settore, come quello dell’editoria professionale e delle pubblicazioni specialistiche (in modalità e contenuti anche “digital”), in cui è oggi divenuto strategico concentrare managerialità, competenze e nuovi investimenti nei processi di innovazione e crescita. Siamo lieti di supportare lo sviluppo della Società che proseguirà con significative risorse aggiuntive”.