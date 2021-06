Le opportunità tra obbligazionario e azionario, pronti al boom dei consumi?

"Quali le opportunità di investimento e le sfide derivanti da un'economia globale in rapida evoluzione per la seconda metà del 2021". I commenti di Robert Lind, economista; Julie Dickson, equity investment direct, e Peter Becker, Fixed income investment director di Capital Group.

Prospettive Macro

I consumatori e le aziende hanno accumulato molta liquidità che ora stanno iniziando a spendere. I segni che più americani sono pronti a partire per quella vacanza a lungo rimandata o a uscire a cena stanno accelerando. Le prenotazioni sulle linee di crociera americane hanno superato i livelli pre-pandemia, anche se le restrizioni alla navigazione, con alcune eccezioni, a giugno 2021 ancora non sono state revocate.

Anche le prenotazioni di viaggi aerei nazionali negli Stati Uniti e le prenotazioni effettuate tramite il servizio online OpenTable hanno registrato forti rimbalzi. I nostri ricordi sono segnati dalle esperienze e dalla connessione con altri esseri umani, quindi pensiamo che i viaggi e le cene fuori torneranno con forza.

Ma il mercato ha anticipato questo. La domanda è: 'Qualcuna di queste aziende è diventata ancora più forte grazie a Covid? Le compagnie di crociera come Royal Caribbean hanno adottato rigidi protocolli per limitare la diffusione delle malattie quando la navigazione riprenderà. Aziende come Hilton stanno acquistando più proprietà e razionalizzando le operazioni.

Nella ristorazione, Darden, un operatore di ristoranti multimarca, ha adottato il servizio di ritiro, le ordinazioni online e i pagamenti senza contatto. Alcune aziende hanno usato la crisi per innovare e migliorare il loro business. Cerchiamo di investire in quelle che sono posizionate per superare la concorrenza quando la riapertura prenderà velocità.

Un risveglio dell'economia globale - favorito dalla domanda repressa e da stimoli governativi senza precedenti - ha alimentato i timori degli investitori di una maggiore inflazione. Ma questi timori potrebbero essere esagerati nell’attuale contesto di debolezza nel mercato del lavoro e al rallentamento del ritmo delle vaccinazioni.

Nonostante l'aumento dei prezzi di alcune materie prime e dei prodotti di consumo, i segni di una più ampia inflazione dei prezzi sembrano essere per lo più di natura a breve termine ed è improbabile che producano pressioni inflazionistiche sostenute e a lungo termine. Nella sua riunione di maggio, la BCE non ha annunciato alcun cambiamento nella sua politica monetaria ed è probabile che i tassi di politica nel Regno Unito rimangano fermi finché non ci sarà maggiore chiarezza sulla velocità della ripresa economica.

In Giappone, l'inflazione è lontana dall'obiettivo del 2%, quindi la Bank of Japan manterrà probabilmente una posizione accomodante per il prossimo futuro. Se la storia ci insegna qualcosa, i forti aumenti dei prezzi delle materie prime industriali in genere non hanno un grande impatto sull'indice dei prezzi al consumo core (esclusi cibo ed energia), l'indicatore più utilizzato dell'inflazione statunitense a lungo termine.

L'inflazione statunitense dovrebbe raggiungere un picco nei prossimi mesi quando la domanda indotta dallo stimolo incontra l'offerta limitata da Covid. Questo è il processo dell'economia statunitense che cerca di trovare un nuovo equilibrio. Quando gli stimoli si esauriranno e l'economia si riaprirà completamente, l'inflazione dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemici, circa il 2% su base annua.

I titoli value hanno ricevuto una forte spinta dai vaccini. Dopo la notizia del 9 novembre che era stato trovato un vaccino COVID-19 altamente efficace, molti dei settori che hanno sofferto di più durante la pandemia - compagnie aeree, hotel e immobili commerciali, per citarne alcuni - hanno avuto forti rimbalzi.

È il momento di passare dalla growth al value? Non così in fretta. Ci possono essere aziende in crescita che sono economiche e aziende economiche che crescono, quindi valore e crescita non sono in opposizione. Siamo in un ambiente ricco di target, con opportunità di investire in società in rapida crescita, oltre ai classici ciclici.

La pandemia ha forzato una serie di cambiamenti comportamentali sia per i consumatori che per le aziende. Le aziende tradizionali della vecchia economia e quelle digitali in rapida crescita stanno utilizzando la pandemia come un'opportunità per adattarsi utilizzando dati, tecnologia e analisi per costruire una posizione competitiva molto più forte.

Il rivenditore specializzato Williams-Sonoma, per esempio, ha visto il traffico online superare le vendite dei negozi fisici e ha colto l'opportunità di rinegoziare i contratti di locazione dei negozi fisici. Il produttore di snack Mondelez, che ha speso miliardi di dollari di pubblicità in TV, ora sta ottenendo un ritorno del 25% maggiore con gli annunci online. Nel frattempo, l'anno scorso Netflix è diventato il più grande creatore di contenuti al mondo.

Prospettive azionario

Quanto sono importanti i semiconduttori per l'economia globale? In risposta alla carenza di chip in tutto il mondo, l'amministrazione Biden ha promesso di spendere 50 miliardi di dollari per la ricerca e lo sviluppo nel campo dei semiconduttori al fine di migliorare la catena di approvvigionamento globale e riportare un po' di produzione di chip negli Stati Uniti. In poche parole, i chip potrebbero essere il nuovo petrolio.

Come tale, l'industria dei semiconduttori dovrebbe alimentare il prossimo decennio di crescita economica, proprio come il petrolio ha alimentato l'ascesa dell'era industriale. I chip sono usati in una vasta gamma di prodotti, da smartphone e server ad automobili, televisori e persino lavatrici.

Secondo varie stime, le vendite globali di semiconduttori potrebbero raddoppiare da circa 450 miliardi di dollari di oggi a quasi 1.000 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. I più grandi produttori di chip del mondo stanno spendendo miliardi per soddisfare l'aumento della domanda. Alcuni hanno essenzialmente guadagnato un monopolio su aspetti chiave del business.

Il produttore olandese ASML, per esempio, costruisce attrezzature di litografia ad alta tecnologia, uniche nel loro genere, che altre aziende usano per produrre chip avanzati. Il mondo ha imparato a capire quanto siano importanti le grandi aziende di semiconduttori, per molte industrie diverse.

Nel giro di pochi mesi, Covid-19 ha portato a un balzo in avanti di anni in termini di cambiamenti nel modo in cui viviamo e lavoriamo - e nel modo in cui operano le aziende. Alcune aziende hanno visto i loro modelli di business accelerare di tre o quattro anni nel 2020.

La tecnologia di pagamento digitale, che rappresentava il 9% del totale dei pagamenti USA nel 2019, rappresentava il 15% nel 2020 - un aumento del 66%. La telemedicina, o gli appuntamenti online, rappresentavano una frazione delle visite mediche totali prima della pandemia, ma circa il 20% di tutte le visite nei primi mesi del 2020. Questi cambiamenti comportamentali si dimostreranno duraturi e persistenti? Molti dei precursori di questi business hanno visto i loro prezzi azionari salire vertiginosamente nel 2020, ma più recentemente hanno rallentato.

Tuttavia, le tendenze di crescita rimangono forti. Le società di servizi cloud come Amazon Web Services e Microsoft Azure hanno visto aumentare la domanda dei loro servizi, così come MasterCard e PayPal per i loro servizi di pagamento digitale. Alcuni rivenditori tradizionali, come Williams-Sonoma e Target, si sono spostati per concentrarsi sul loro ecommerce.

La crescita potrebbe rallentare un po' in alcune aree, ma non credo che vedremo un'inversione di queste tendenze. Per esempio, molte delle società di streaming stanno rilasciando nuovi film attraverso i loro servizi nello stesso momento in cui sono in distribuzione generale. Quando la gente tornerà fisicamente al cinema, questa pratica si fermerà? Non crediamo.

Come molte altre parti del mondo, l'introduzione del vaccino nell'Unione Europea ha accelerato e il calo dei tassi di infezione dovrebbe consentire un ulteriore allentamento delle restrizioni alla mobilità, stimolando l'attività economica durante l'estate. Il sostegno fiscale d'emergenza è stato esteso per tutto il 2021 e il Recovery Fund dell'UE dovrebbe contribuire a stimolare la crescita nei prossimi anni, soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Molte aziende europee hanno beneficiato della più rapida ripresa economica in Cina - vedendo un aumento delle esportazioni di beni verso il paese. In particolare, c'è stata una domanda costante di prodotti europei come auto e beni di lusso.

I potenziali venti di coda per la crescita in questi settori potrebbero ora trovarsi anche più vicino a casa. Ci aspettiamo di vedere una forte crescita della domanda dei consumatori nelle principali economie europee nella seconda metà del 2021. In particolare, riteniamo che la crescente evidenza di risparmi "in eccesso" durante tutta la pandemia potrebbe innescare un rilascio di domanda repressa da parte dei consumatori. Questa ripresa è già evidente nel settore della vendita al dettaglio, che ha visto un forte rimbalzo da marzo, quando molte restrizioni dovute ai lockdown in tutta Europa sono state allentate.

Prospettive obbligazionario

Quando i rendimenti aumentano, il valore delle obbligazioni diminuisce. Non c'è da stupirsi che la matematica delle obbligazioni spaventi alcuni investitori in questo momento. Ma se siete alla ricerca di resilienza, allora avere una visione a lungo termine e mantenere la rotta con le obbligazioni potrebbe ancora avere senso. Anche se il passato non è una garanzia dei risultati futuri, prendiamo come esempio il mercato obbligazionario statunitense e consideriamo i cinque picchi di rendimento a 10 anni più forti degli ultimi tre decenni.

Qual è stato il rendimento del benchmark obbligazionario aggregato statunitense da quando i rendimenti erano più bassi prima di quegli aumenti a due anni dopo? Anche in questi cinque periodi difficili, il rendimento totale delle obbligazioni aggregate statunitensi è rimasto positivo in questo orizzonte d'investimento.

Guardando al futuro, la Fed ha indicato che sarà paziente quando si tratterà di ridurre gli acquisti di obbligazioni e aumentare i tassi di interesse. Questo suggerisce che un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari potrebbe essere graduale. Che i rendimenti obbligazionari salgano o scendano, una forte allocazione di base cerca di fornire i quattro ruoli del reddito fisso: conservazione del capitale, protezione dall'inflazione, reddito e diversificazione dalle azioni.

La correlazione media triennale dell'indice Bloomberg Barclays US Aggregate con l'indice Standard & Poor's 500 Composite è stata pari allo 0,16. Questo suggerisce un livello di potenziale diversificazione che potrebbe tornare molto utile in caso di battute d'arresto della ripresa.

L'economia globale continua a riprendersi con la diffusione dei vaccini, in combinazione con lo stimolo fiscale e le politiche monetarie ancora ampiamente accomodanti. Con un'economia in ripresa, i tassi di default delle aziende dovrebbero continuare a scendere rispetto al picco della pandemia.

Un minor numero di inadempienze potrebbe fornire una spinta alle obbligazioni societarie, in particolare quelle del settore ad alto rendimento, che include nomi come Ford e Kraft Heinz. Tuttavia, potrebbe anche invogliare gli investitori ad assumersi più rischi, soprattutto perché i tassi di interesse rimangono vicini ai minimi storici.

Gli investitori potrebbero anche voler tenere aperte le loro opzioni di reddito con l'esposizione alle obbligazioni dei mercati emergenti oltre al debito societario ad alto rendimento, che può aiutare a sostenere le esigenze di reddito. Mescolando i settori a più alto reddito, gli investitori possono potenzialmente catturare gran parte del rendimento e ridurre la volatilità complessiva del loro portafoglio.

La selezione del credito è fondamentale perché i fondamentali a lungo termine possono essere difficili, in particolare per molti emittenti di bassa qualità. La diversità globale delle obbligazioni dei mercati emergenti oggi richiede anche una profonda analisi del credito. Capire perché una specifica obbligazione paga un rendimento più alto può aiutare gli investitori a determinare quali possono fornire un reddito durevole e a lungo termine.