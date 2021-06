Mario Cuccia entra nel consiglio di amministrazione di Carmignac

Carmignac annuncia la nomina di Mario Cuccia a consigliere di amministrazione. Mario Cuccia ha trascorso la maggior parte della propria carriera nel settore finanziario in Italia, ricoprendo posizioni di rilievo in istituzioni di primo piano. In particolare, è stato direttore generale di Banca Fideuram prima di entrare nel gruppo Allianz in Italia in cui nel tempo ha ricoperto la carica di Direttore Generale, di Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata Allianz Bank.

Oggi Mario Cuccia è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurovita Holding ed Eurovita SpA, compagnia assicurativa italiana attiva nel ramo vita, e advisor per il Consiglio di Amministrazione di MoneyFarm, piattaforma web britannica di wealth management.

“Siamo lieti di accogliere Mario Cuccia nel nostro Consiglio di Amministrazione. La sua esperienza nel settore finanziario e bancario sarà molto preziosa per rafforzare ulteriormente la nostra visione strategica delle sfide di sviluppo e di trasformazione, in particolare in Italia”, hanno dichiarato Edouard Carmignac ed Eric Helderlé, co-fondatori di Carmignac.