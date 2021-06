Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

La Commissione di Vigilanza dell’Argentina (Cnva) avvisa gli investitori che la società Valerza Sa è autorizzata solo come “emittente” di obbligazioni negoziabili e non come “agente” e, pertanto, non è autorizzata ad intermediare e/o consigliare sull'offerta pubblica di titoli negoziabili su tutto il territorio della Repubblica Argentina nemmeno attraverso il suo sito web https://www.valerza.com.ar e i social network www.facebook.com/valerzainversiones/ e https://www.instagram.com/valerzainversiones/ o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) e Svezia (Finansinspektionen – Fi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Cover Team Direct (https://www.coverteam.co.uk);

Stratton Capital Ventures (www.strattoncapventures.com);

Niro Trade (https://www.nirotrade.com);

AssetsHaus (www.assetshauss.com, https://assetshaus.com);

Hq Trade (https://hqtrade.io);

Financial Assets Corporation (www.financialassetscorp.com);

Greenwich Loans (http://www.greenwhich-loans.com);

Alphaone Partners (www.alphaone-partners.co.uk, https://alphaone-partnersllp.com/en), clone di società autorizzata;

Trojan Funds Plc (https://trojan-funds.com);

Havilland Bank (http://havillandbonline.com), clone di società autorizzata;

Altrice Investment Co. Limited (https://altricepcd.com). Già segnalato dalla Fma New Zealand (v. ”Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020) e dalla Sfc (v. ”Consob Informa" n. 42/2019 del 2 dicembre 2019);

Best Bonds Comparison (https://best-bonds-comparison.com);

Compare-fixedratebonds.com (https://compare-fixedratebonds.com);

Compare Savings Accounts (https://compare-savingsaccounts.com);

CoinCash (www.coincash.org.uk), clone di intermediario autorizzato;

Income ISAs / iisa.uk.com (www.iisa.uk.com), clone di società autorizzata;

Money-bonds.co.uk (www.money-bonds.co.uk), clone di società autorizzata;

Go Compare Uk / bonds.go-compare.info (www.bonds.go-compare.info), clone di società autorizzata;

Newgate Private Equity Uk (www.newgate-pe.co.uk, www.newgate-pe.live, www.newgate-pe.com), clone di società autorizzata;

Ubs Capital Wealth (www.ubscapitalwealth.com, www.myubscanada.cc), clone di società autorizzata;

Trade360.io (www.trade360.io);

Bond-comparison.net (http://bond-comparison.net);

Ethical Fixed Rate Returns (www.ethicalfixedratebonds.com);

Linkcentra.com (http://linkcentra.com).

Segnalate dalla Cssf:

Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg (http://wh-luxembourg.com);

BitFlyer (www.bit-flyer.com, www.bitflyerex.net);

Helpvest.co.uk (www.helpvest.co.uk);

Searchinvestments-uk.com (www.searchinvestments-uk.com);

Highestfixedrates.com (www.highestfixedrates.com);

Invesco Real Estate Financial Group (www.invesco.group).

Segnalate dalla Cnva:

P.P. Inversiones Sa (https://www.portfoliopersonal.com);

Balanz Capital Valores Sau (https://www.balanz.com);

Invertir En Bolsa Sa (https://www.invertirenbolsa.com.ar);

Rava Bursátil Sa (https://www.rava.com);

Tpcg Valores Sau (https://www.tpcgvalores.com.ar);

Luciano Mario Chiapella Y/O Tinotrader (http://tinotrader.blogspot.com.ar/, https://twitter.com/tinotrader1);

Eduardo Domingo Sosa Y Ds Inversiones;

Patagonia Investing (https://patagonia-investing.negocio.site, https://www.instagram.com/patagoniainvesting, https://www.facebook.com/patagoniainvesting, https://www.youtube.com/channel/UCSVVjOH2-jveEDPMWSagaeQ, https://twitter.com/DanteZinelli).

La Commissione di Vigilanza dell’Argentina (Cnva) avvisa gli investitori che la società Valerza Sa è autorizzata solo come “emittente” di obbligazioni negoziabili e non come “agente” e, pertanto, non è autorizzata ad intermediare e/o consigliare sull'offerta pubblica di titoli negoziabili su tutto il territorio della Repubblica Argentina nemmeno attraverso il suo sito web https://www.valerza.com.ar e i social network www.facebook.com/valerzainversiones/ e https://www.instagram.com/valerzainversiones/ o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

Segnalate dalla Bcsc:

Man Capital Group Ltd. (https://mancapitalgroup.com);

Financial Option Trade (https://financialoptiontrade.com).

Segnalate dalla Finma:

Cryptexo (https://cryptexoinvestment.com);

https://lenox-capital.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Hcmc:

Innovative Greek Producers And Consumers Sa (https://www.facebook.com/groups/455337739156180);

Eastern Europe Treasury Fund Single Member P.Cand Grand Eastern Market Eood.

Segnalate dalla Fsa:

Po Trade (Sv) Ltd / Po Trade Ltd (Pocket Option Brand) (https://pocketoption.com/ro, https://po.trade/ro);

Ally Capital And Investment Ltd;

Financial Trading Art Srl (https://fxrebate.ro/, https://fxrebate.eu).

Segnalata dalla Fi:

Goldver (www.goldver.com).