NB Aurora acquisisce il 30% di Veneta Cucine

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“NB Aurora”), quotata in Italia sul mercato MIV - Segmento Professionale (“MIV”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con l’obiettivo di acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive, annuncia di aver perfezionato l’acquisto di una quota pari al 30% di Veneta Cucine S.p.A. (“Veneta Cucine”) - azienda familiare con oltre 50 anni di storia, leader nella progettazione, produzione e realizzazione di cucine, living e complementi d’arredo – dagli attuali soci Veneta Cucine Holding S.r.l., Immobiliare Europa 2000 S.p.A., Finres S.p.A. e Archè S.r.l. in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto lo scorso 5 maggio 2021.

L’acquisizione è stata perfezionata da NB Aurora mediante il veicolo d’investimento V Club S.p.A. (“V Club”) che, a seguito delle previste attività di sindacazione, sarà detenuto dalla controllata NB Aurora Holdings S.à r.l. con una partecipazione di almeno il 64,80% e per il restante 35,2% dai co-investitori.