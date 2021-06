Raccolta: gruppo Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Amundi sul podio di maggio

La raccolta del mese di maggio, secondo la mappa mensile del risparmio gestito di Assogestioni, vede sul primo gradino del podio il gruppo Intesa Sanpaolo, che sfiora i 2 miliardi di euro specie grazie all’ottimo risultato dei fondi aperti Eurizon. Piazza d’onore per Poste Italiane, che supera 1,2 miliardi grazie soprattutto al risultato delle gestioni di portafoglio istituzionali. Al terzo posto c’è Amundi, che arriva quasi a 600 milioni grazie ai fondi aperti.

Nel mese di maggio l’industria del risparmio gestito ha totalizzato quasi 7 miliardi di euro di raccolta. Un risultato che porta il saldo da inizio anno a +41,7 miliardi. Un’accelerazione che ha condotto il patrimonio complessivo su un nuovo massimo storico a 2.480 miliardi di masse in gestione.

A guidare i flussi sono state le gestioni collettive (+5,2 miliardi) e in particolare i fondi aperti (+4,9 miliardi), dove le sottoscrizioni hanno superato i riscatti per il quattordicesimo mese consecutivo. Le gestioni di portafoglio hanno chiuso il mese con ingressi per 1,6 miliardi, di cui oltre uno riferito alle gestioni di portafoglio retail e i restanti 549 milioni a quelle istituzionali. Osservando i fondi aperti nel dettaglio, si conferma l’interesse degli investitori per i prodotti azionari e bilanciati, i più ricercati da inizio anno. A maggio entrambe le macrocategorie hanno registrato afflussi sopra i 2 miliardi, mentre nei fondi obbligazionari sono stati investiti 927 milioni.