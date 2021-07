"Siamo in un contesto di tassi in aumento? Questa è la domanda chiave sulla bocca di molti investitori che cercano di rafforzare le loro esposizioni a reddito fisso contro il potenziale di inflazione e la volatilità dei tassi". Il commento di Brett Olson, head of iShares fixed income Emea.

Guardando oltre la natura transitoria dell'attuale impennata dell'inflazione legata alle riaperture, il BlackRock Investment Institute (BII) indica che l’indice dei prezzi al consumo salirá costantemente nel medio termine, poiché le misure di allentamento di politica monetaria permetteranno all'economia statunitense di funzionare.

I dati di flussi degli Etf obbligazionari mostrano che gli investitori stanno spostando le loro allocazioni per utilizzare le obbligazioni legate all'inflazione con afflussi YTD di 3,0 miliardi di dollari - dati al 31 maggio 2021- contro 4,2 miliardi di dollari per l'intero 2020, così come le obbligazioni societarie e governative di breve durata per minimizzare la volatilità dei tassi.

La natura liquida e flessibile degli Etf a reddito fisso sta consentendo agli investitori di rimanere agili e in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

Gli investitori sono impegnati nel loro viaggio verso la sostenibilità

I flussi sostenibili in tutte le principali classi di attività a reddito fisso hanno continuato ad essere positivi, con flussi totali negli Etf Esg a reddito fisso che hanno raggiunto i 12,6 miliardi di dollari, al 31 maggio 2021, guidati principalmente dal credito investment grade, che ha rappresentato il 73% di questo totale.

I flussi di Etf a reddito fisso sostenibili stanno superando di gran lunga gli afflussi del settore nelle esposizioni tradizionali non Esg da un anno all'altro – al 31 maggio 2021 ammontavano solo a circa 3,3 miliardi di dollari.

Gli investitori vogliono sempre più comprendere l'impatto della sostenibilità sulla loro esposizione al reddito fisso. Nonostante la crescente cautela degli investitori nei confronti del reddito fisso, intesa come asset class, negli ultimi mesi, la tendenza ad abbandonare i fondi tradizionali o non Esg per passare attivamente ad esposizioni sostenibili sta accelerando.

La ricerca del rendimento continua

I mercati del reddito fisso di oggi sono principalmente guidati dalle politiche delle banche centrali, che a loro volta hanno fatto crescere il debito a rendimento negativo, a un ritmo record. Lo straordinario livello di stimolo delle banche centrali ha spinto i tassi di interesse verso il basso e, di conseguenza, la ricerca di rendimento non è mai stata così forte.

L'High Yield continua ad essere favorito dagli investitori nel 2021, in quanto è anche una asset class con una duration inferiore rispetto all'Investment Grade, oltre ai suoi forti fondamentali. Gli Etf HY hanno registrato 2 miliardi di dollari di afflussi al 31 maggio 2021, con una forte preferenza per le esposizioni in Usd HY, sostenute da costi di copertura EUR/USD inferiori, insieme alla maggiore esposizione ai nomi dell'energia.

L'HY è stato tradizionalmente visto attraverso una lente che richiedeva conoscenze e competenze specialistiche per "scegliere" tra i migliori nomi del settore. Tuttavia, dato che la caccia al rendimento continua, il debito HY può beneficiare delle pressioni inflazionistiche in quanto gli investitori possono preferire le esposizioni di durata più breve, che offre l’HY, rispetto al debito investment grade. In questo spazio, sempre più clienti utilizzano gli Etf per portare diversificazione e flessibilità al loro portafoglio insieme alle esposizioni alfa e all'indice.

Guardando alla parte del mercato del reddito fisso che rende più del 2,5%, più della metà è costituita da obbligazioni cinesi e gli investitori stanno prendendo sempre più nota: il rendimento dei titoli di stato cinesi a 5 anni è del 3,0% rispetto all'equivalente Treasury americano a 5 anni, che rende solo lo 0,9%, offrendo un rendimento del 2,1%.

L'inclusione delle obbligazioni onshore negli indici globali fornisce un vento di coda strutturale, mentre la bassa correlazione con gli altri principali mercati attrae gli investitori che cercano di costruire una resilienza contro la volatilità del mercato.

In questo contesto, gli Etf obbligazionari cinesi on shore hanno raccolto più di 4 miliardi di dollari di afflussi al 31 maggio 2021, utilizzati principalmente per scopi di asset allocation strategica da una serie diversificata di investitori tra asset owner, asset manager e wealth manager, nonché da più aree geografiche.