Noia nominato head of third parties distribution di Credit Suisse Asset management Italia

Manuel Noia è stato nominato head of third parties distribution di Credit Suisse Asset management Italia. Con un’esperienza di oltre 20 anni nel settore del risparmio gestito, Noia ha maturato una profonda competenza e conoscenza dell’industria con grande attenzione ai segmenti della distribuzione sulle terze parti. Volto noto alle reti di distribuzione Manuel ha segnato il suo percorso professionale grazie alle sue esperienze in Fidelity International (2002-2007) negli anni di start up della società inglese sul mercato italiano, in Pictet AM dove è entrato nel 2007 come Head of Business Development per poi ricoprire il ruolo di Country Head dal 2015 al 2019 e più recentemente in Nordea AM come Head of Strategic Development per South-East Europe.

Dal 1 luglio 2021 Manuel Noia affiancherà Patrizia Noè, Responsabile della clientela istituzionale in Credit Suisse da oltre 20 anni e Anna Paola Marchi, Responsabile Wholesales dal 2017. Il team riporta in Italia ad Emanuele Bellingeri ed è sotto la guida a Zurigo di Filippo Rima, recentemente nominato Head of Asset Management CH&EMEA.

“Credit Suisse Asset Management da anni si posiziona tra i principali operatori nei fondi pensione negoziali in Italia, con 36 mandati in gestione e oltre Euro 8,5 mld di masse in questo segmento, a conferma della nostra capacità di realizzare soluzioni combinando il meglio delle competenze delle divisioni della Banca, per offrire un servizio e strumenti di investimento personalizzati, distintivi, unici e innovativi”, esordisce Emanuele Bellingeri, head of Asset Management Italy per Credit Suisse. “Sono molto felice dell’arrivo di Manuel nel team italiano e sono certo che potrà beneficiare del lavoro fatto nel corso degli anni sul segmento istituzionale. La sua profonda competenza nel settore e la sua comprovata esperienza ci permetteranno di consolidare il nostro posizionamento sul mercato italiano in tutti i segmenti. La Distribuzione assume un’importanza sempre più strategica e Manuel ricoprirà un ruolo chiave nello sviluppo futuro della società.”

“Sono onorato di entrare a far parte di Credit Suisse Asset Management, in un team di grandi professionisti. Fin dal primo giorno il mio principale obiettivo sarà quello di rafforzare il posizionamento e contribuire a far entrare Credit Suisse Asset Management in una nuova fase di crescita in Italia”, afferma Manuel Noia, director head of Third Party Distribution per Credit Suisse Asset Management in Italia.