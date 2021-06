Avidano nominato Ceo di Lemanik

Dal 1 luglio 2021, Luca Avidano diventa il nuovo amministratore delegato di Lemanik Invest Sa, società luganese a cui fanno capo le attività di gestione dei 10 comparti Ucits di Lemanik Sicav. Avidano ha oltre 30 anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali e nell’asset management.

Originario di Biella, 57 anni, Luca Avidano è laureato in Economia e Business, con specializzazione in Finanza, all’Università Luigi Bocconi di Milano. Prima del suo ingresso in Lemanik, ha ricoperto posizioni di rilievo nell’ambito della consulenza finanziaria, dello sviluppo del business e della governance in importanti gruppi internazionali. È stato amministratore delegato di Unica Sim, direttore generale di Alternative Investment Sgr e in precedenza di Mps Asset Management Ireland Ltd, Presidente del Comitato di investimento e membro del Consiglio di amministrazione di entrambe le società nonché consigliere in Bright Oak Ltd ed in C&A Consulenti Associati.

“Con l’ingresso di Luca Avidano, ci prepariamo alla duplice sfida dettata dalla centralità della sostenibilità negli investimenti e da una costante crescita della qualità della gestione nel lungo termine", ha dichiarato Emilio Foglia, Head of Business Development di Lemanik.

“Affronto una sfida importante e stimolante in un’azienda storica nel panorama dell’asset management indipendente”, ha aggiunto Avidano. “Il mio obiettivo sarà quello di sfruttare l’ottimo lavoro sin qui svolto da chi mi ha preceduto e portare l’azienda, attraverso un lavoro di team, a una crescita complessiva, per competere alla pari con i principali player del panorama internazionale”.