Fideuram sul gradino più alto del podioTesta a testa tra Fineco e Mediolanum nel gestito

Va al gruppo Fideuram la leadership del ranking nazionale delle reti di consulenza finanziaria nel mese di maggio con una raccolta netta totale pari a 1,5 miliardi e grazie al contributo di Fideuram (774 mln) Intesa Sanpaolo PB (481), Sanpaolo Invest Sim (213) e IW Bank (46). Il gruppo, forte dell’apporto di 4 reti, vince anche nella voce più importante del business, la raccolta netta nel risparmio gestito, con 758 milioni di euro complessivi (Fideuram la migliore del mazzo con 564,5 mln). Secondo gradino del podio per FinecoBank con 824 mln di cui 621 nel risparmio gestito. Terza Mediolanum con 731 mln di nuovi afflussi totali di cui 620 nel risparmio gestito. Nelle posizioni nobili della classifica anche Banca Generali con 616 mln di raccolta netta complessiva e 243 mln nel gestito e Allianz Bank FA con 509 mln di cui 320 in gestito. Nella tabella potete consultare la classificas integrale del mese di maggio e nei primi 5 mesi del 2021.