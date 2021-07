Bnl-Bnp Paribas life banker: 19 nuovi ingressi nel mese di giugno

Continua lo sviluppo di BNL-BNP Paribas Life Banker che fa registrare, in questo mese, 19 nuovi ingressi tra professionisti e profili junior da far crescere nell’attività di consulenza finanziaria e patrimoniale.

10 i senior: Federica Antonietti a Milano; Marco Beroldo a Genova; Claudio Cappellini a Seregno (MB); Sandra Fabbri a Milano; Giuseppe Nardi ad Ascoli Piceno; Stefano Re a Corridonia (MC); Paola Ricciutelli a Macerata; Giuseppe Salvati ad Aversa (CE); Paolo Torchiani a Roma; Alberto Venzano a Genova.

9 i giovani che la Rete ha inserito, proseguendo nella strategia di dare spazio a nuove leve: Francesco Bucaro a Palermo; Mario Caruso a Messina; Rossella Colucci a Taranto; Rachele Liguori a Milano; Marco Pollak a Roma; Marco Russo a Messina; Umberto Tanghetti a Brescia; Federico Salidu a Torino; Vincenzo Vascellaro a Palermo.

Sono 79, dall’inizio del 2021, le new entry nella Rete, che attualmente ha in totale 590 Consulenti (535 Agenti e 55 Dipendenti), attivi sul tutto il territorio nazionale.

Ferdinando Rebecchi, responsabile BNL-BNP Paribas Life Banker: «La Rete, a 7 anni dal lancio, conferma la propria attrattività; il nostro modello di consulenza patrimoniale continua a dimostrarsi valido e distintivo per i banker che sanno di avere a disposizione una piattaforma di prodotti, servizi e soluzioni per le più diverse esigenze dei clienti privati ed aziende, grazie all’integrazione e alle sinergie con BNL e con le Società di BNP Paribas in Italia. Proseguiremo nella costante azione di recruiting in tutta Italia, attenti a selezionare donne e uomini con consolidate expertise, ma anche scegliendo giovani motivati e desiderosi di entrare nel mercato della consulenza e diventare Life Banker».