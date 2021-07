L’offerta dei charity bond emessi da Innovative-RFK terminerà l'8 luglio

Terminerà l’8 luglio l’offerta dei charity bond emessi da Innovative-RFK (i-RFK in breve), la holding industriale, quotata su Euronext Parigi, che investe in startup e Poi innovative con un solido profilo reddituale in termini di marginalità, generazione di cassa e crescita del fatturato.

Lo strumento - collocato, per un valore massimo di 5 milioni e una durata di 60 mesi, su CrowdFundMe, la piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari - prevede uno stacco cedola annuale del 4% e la destinazione del 2% dell’interesse per iniziative benefiche, scelte con la Fondazione Lions Club International (di qui il termine charity bond).

Più di 10 investitori, tra cui Banca Valsabbina, hanno finora sottoscritto il prodotto, che ha raccolto quasi 1 milione di euro.

i-RFK, fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, aveva lanciato nel 2020, sempre sulla piattaforma CrowdFundMe, un primo minibond, valutato con rating B1+ e quotato lo scorso ottobre su Borsa Italiana nel segmento ExtraMot Pro3, realizzando una raccolta di circa 1,3 milioni.

Innovative-RFK è stata la prima holding industriale ad aprire il suo capitale in modalità crowdfunding: durante l’estate 2019 ha concluso una campagna su CrowdFundMe, ottenendo 2,5 milioni di euro da 73 nuovi soci, a fronte di una domanda che superava i 3 milioni; nello stesso anno si è poi quotata sulla Borsa Euronext Paris in modalità crowdlisting.

La società, valutata con rating B1 dall’ESMA, ha finora investito 8,6 milioni di euro in 7 partecipate- il cui EBITDA è pari a 3,4 milioni- coinvolgendo più di 120 investitori privati. Nel suo portafoglio compaiono aziende ad alto contenuto tecnologico, come Easy4Cloud, Keisdata, Web Al Chilo, per citarne alcune. Nel mese di giugno, inoltre, i-RFK ha fatto ingresso nel capitale di altre due interessanti realtà italiane: La prima è Sixth Sense (Roma e Pisa)- società italiana di analisi prescrittiva dei big data, che propone soluzioni data driven per potenziare i processi decisionali nella gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti- di cui Innovative RFK è divenuta socia, per guidarne il consolidamento e l’espansione internazionale, insieme a GELLIFY, piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per innovare i loro processi, prodotti e modelli dibusiness e al fondo Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa SGR.

La seconda è Red Raion (di Acireale - CT), azienda attiva a livello mondiale nel campo dell’entertainment, specializzata nella produzione di film di animazione in CGI (Computer Generated Imagery) per attrazioni digitali all’interno di parchi divertimento come cinema esperienziale 5D, Dome, Virtual reality e Flying Theater.

i-RFK é entrata nell’azienda al 20% in aumento di capitale, per finanziarne lo sviluppo e la crescita internazionale, con investimenti in hardware, formazione di nuove risorse e partecipazione alle fiere internazionali, oltre che la nascita dinuovi prodotti per arricchire il catalogo di offerta dei filmati da offrire in licenza/canone ricorrente.

Il piano di investimenti di i-RFK prevede, per l’anno in corso e il prossimo, la sottoscrizione di 4,2 milioni di euro come aumento di capitale nelle società individuate, sostenuta per mezzo della liquidità residua della holding, anche attraverso l’emissione del minibond.

Per saperne di più sul charity bond di i-RFK, sottoscrivibile entro l’8 luglio: https://www.crowdfundme.it/projects/innovative-rfk-3/