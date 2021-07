"A partire da domani, il Bangladesh entra in un severo lockdown, una musica che abbiamo già sentito". Il commento di Ipek Ozkardeskaya, senior analyst di Swissquote.

Ciò si aggiunge alle precedenti notizie sul blocco a Sydney e il Regno Unito che è stato estromesso dalle liste di viaggio sicuro dopo che i casi hanno raggiunto i livelli più alti da gennaio. La variante Delta sta ora viaggiando ad una velocità preoccupante, ostacolando ancora una volta le prospettive di ripresa economica.

Anche se gli investitori azionari europei e statunitensi non lasciano che le notizie travolgano le loro decisioni di trading e continuano ad avanzare... verso nord. E che questo avvenga perché i crescenti casi di Covid continuino ad alimentare le colombe di Fed, BCE e BoE (in quanto anche l'aumento dell'inflazione non dovrebbe consentire loro di inasprire la loro politica monetaria ultra solidale) o per il fatto che facciamo molto affidamento sulle campagne di vaccinazione che dovrebbero prooteggerci meglio da un’ eventuale terza ondata o perché i mesi della pandemia si sono rivelati piuttosto positivi per molti (in particolare per i titoli a grande capitalizzazione) fatto sta che ieri S&P500 e Nasdaq hanno raggiunto nuovi record. I titoli energetici non hanno fatto bene con le notizie scoraggianti sul Covid, ovviamente, ma i titoli tecnologici sono avanzati.

Guardando i dati economici, i prezzi delle case negli Stati Uniti hanno registrato il maggior aumento dal 1988 a causa di una dolce combinazione di bassi tassi ipotecari, solidi risparmi pandemici, aumento del reddito familiare e miglioramento dei posti di lavoro. Ma potrà durare?

Ora diamo uno sguard al quadro generale. Stavamo appena uscendo da questa terribile pandemia, le economie si stavano riprendendo in parte grazie alla riapertura delle imprese ma soprattutto grazie al solido sostegno della banca centrale e del governo. Ma l'effetto collaterale dell'intera faccenda dello stimolo è stato un importante aumento dei livelli di inflazione, che avrebbe dovuto essere temporaneo.

Quindi i politici hanno iniziato ad insospettirsi sul fatto che l'aumento dei prezzi al consumo possa essere meno temporaneo del previsto, pur rimanendo il più accomodanti possibile fino a quando non vedranno un sostanziale progresso nella ripresa economica e sul fronte dell'occupazione. E ora la situazione del Covid potrebbe peggiorare, di nuovo, ma abbiamo tassi super bassi, politiche monetarie estremamente accomodanti, un mercato del lavoro fragile e nessun grande margine per rilassare le condizioni finanziarie.

n genere, i dati ADP fungono da anticipatori dei dati sul lavoro di venerdì. Anche se non c'è molta correlazione tra i due dati, in realtà la lettura di ADP mette prepara il mood degli investitori. L'aspettativa è che l'economia statunitense abbia aggiunto circa 555K nuovi posti di lavoro privati ​​a giugno, ma le previsioni dovrebbero essere prese con le pinze, poiché il mese scorso, l'aspettativa era di circa 650.000 posti di lavoro aggiuntivi e abbiamo finito con un numero vicino a un milione.

Oggi abbiamo bisogno di un numero forte per mantenere l'umore ottimista tra gli investitori. Qualsiasi debolezza nei dati sull'occupazione, d'altra parte, difficilmente potrebbe rendere la Fed più accomodante con un'inflazione già intorno al 5% e con un potenziale aumento di carenze dal lato dell’offerta e logistica lenta.

Pertanto, speriamo proprio che i dati sull'occupazione di giugno negli Stati Uniti siano buoni. Diversamente, potremmo assistere già da oggi a qualche selloff, seguendo in seguito al dato ADP.

E il petrolio, uno dei principali responsabili dell'inflazione alle stelle, è sceso a 72 dollari al barile martedì, poiché l'aumento dei casi di Covid ha alimentato le preoccupazioni che la ripresa della domanda di petrolio possa non essere così forte e duratura come pensavamo avesse potuto essere per la prima volta nei mesi a venire.

Tuttavia, la domanda immediata di petrolio rimane forte e l'offerta immediata rimane scarsa a causa dei tagli all'offerta dell'Opec. Pertanto, l'ultimo aumento dei casi di Covid potrebbe scoraggiare i produttori dell'OPEC+ a fare marcia indietro rispetto alla decisione prevista di allentare il regime di taglio della produzione alla riunione di questa settimana.

In tal caso, nei prossimi giorni il prezzo di un barile si potrebbe ridurre fino a raggiungere i 70 dollari. Se, tuttavia, l'Opec+ apporta una modifica tattica alla sua strategia in declino e decide di mantenere invariato il suo regime di taglio dell'offerta, potremmo vedere il prezzo di un barile testare nuovamente la resistenza di 75 dollari, con un potenziale limitato per ulteriori guadagni, in quanto decisione invierebbe anche un messaggio scoraggiante al mercato. Quello che nessuno vuole sentire, quello si aggiungerebbe al già pesante colpo inferto all'economia globale, quello che ci riporterebbe in un colpo solo al mood pandemico.