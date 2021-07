Robeco, la squadra di Matranga cresce con due innesti

Robeco rafforza la sua presenza nel mercato italiano con l’ingresso di Gergana Deliyska (foto a destra) e Umberto Mattachini (foto in basso a sinistra), entrambi in qualità di sales support. Gli ingressi vanno a consolidare il team italiano guidato da Marcello Matranga, country head di Robeco Italia, e a sostenere l’attività di espansione del business in Italia.

Prima di entrare a far parte di Robeco, Gergana ha ricoperto il ruolo di client relations Italyin Oddo BHF Asset Management, dove si è occupata di attività di assistenza e supporto verso la clientela e l’area commerciale, nonché della commercializzazione e distribuzione di fondi, in particolare nel segmento retail.Gergana si è laureata in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing presso la LIUC – Università Carlo Cattaneo.

Mattacchini si unisce a Robeco da BlackRock, dove dal novembre 2018 ha svolto la funzione di sales support e si è occupato della creazione dell'attività per il mercato italiano dall'ufficio di Budapest. Precedentemente ha avuto una breve esperienza nel team focalizzato sugli investimenti in energie rinnovabili di Eos investment Management e ha lavorato come International Business Developer presso PwC México.