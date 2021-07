Oddo Bhf Asset Management ha completato ulteriori closing della sua strategia Senior Loan focalizzata su società tedesche “Mittelstand” (Pmi). In circa un anno, questa strategia di Private Debt ha raccolto quasi 250 milioni di Euro. Ciò dimostra il forte interesse verso questo tipo di investimenti da parte di investitori istituzionali come compagnie d’assicurazione, fondi pensione e family office francesi, italiani e tedeschi, oltre a quello degli HNWI in tutta Europa.

La strategia finanzia società tedesche di successo “Mittelstand” per aiutarle ad accelerare la loro trasformazione e crescita. La Germania rappresenta il mercato di piccole e medie capitalizzazioni più solido dell’Ue, con circa 450.000 Pmi1 diffuse tra settori e regioni, operanti all’interno di un’economia dinamica. Dal punto di vista strutturale, il mercato del credito diretto sta crescendo, con il 59% delle operazioni eseguite da fondi di debito nel 2020.

La strategia Mittelstand Senior Loan ha approfittato del favorevole contesto di mercato, in cui il flusso di operazioni si è decisamente ripreso dopo il crollo di maggio 2020 legato al Covid-19, con 147 operazioni analizzate negli ultimi dodici mesi, di cui oltre tre quarti sono finanziamenti “sponsor-led”. Alla fine del primo semestre 2021, il team d’investimento avrà portato a termine altre 5 operazioni di finanziamento del debito per un totale di 47 milioni di Euro, con tre ulteriori operazioni in fase di esecuzione.

Markus Geiger, head of private debt di Oddo Bhf Am, ha così commentato l'operazione: “Considerando le difficoltà dovute alla crisi del Covid, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora. L’esperienza e il track record del team di debito privato e la nostra capacità di convertire opportunità d'investimento ci consentono di completare quest’ulteriore closing, che ci colloca nella posizione ottimale per raggiungere il nostro obiettivo posto a quota 300 milioni di Euro entro la fine dell’anno.”

Nicolas Chaput, ceo di Oddo Bhf Am, ha aggiunto: “Lo sviluppo del ramo Private Assets è un elemento fondamentale per la crescita strategica del Gruppo e per i suoi obiettivi di diversificazione. Siamo lieti del fatto che importanti istituti e investitori Blue Chip, come l’EIF-European Investment Fund e Allianz France, abbiano appoggiato il nostro progetto e il team d’investimento fin dal primo closing”.