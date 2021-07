Alzi la mano chi sa dove comprare un minibond. Uno di quelli, magari, che all'ExtraMot non si trovano. O chi sa come comporre un Pir fai-da-te, investendo sull'economia reale e sfruttando tutti i benefici fiscali del caso. Alzi la mano, anche, chi ancora non ha sentito parlare de Laltraborsa. Si scrive così, tutto attaccato, ed è l'ultima creatura che chiude il cerchio dell’ecosistema avviato qualche anno da Angelo Lazzari con FinancialDelivery, il primo delivery dei prodotti finanziari, Visabit, il primo sistema di videofirma certificata, e FD Fiduciaria Digitale, la prima fiduciaria fintech in Italia. «Laltraborsa è una piattaforma innovativa. l'altra piazza per gli affari», spiega a Investire Angelo Lazzari. «dove anche i titoli non quotati avranno il loro mercato, in cui trovare, finalmente, le informazioni finanziarie su tutti quegli investimenti che in banca e nelle altre piattaforme di investimento non si trovano, come fondi e titoli emessi dalle piccole medie imprese italiane, siano essi quotati o non quotati. Laltraborsa nasce per diventare la piattaforma di riferimento per accedere a tutte le informazioni sugli strumenti finanziari non distribuiti». Lazzari promette di creare un vero mercato, accessibile e aperto a tutti, per gli strumenti finanziari, compresi quelli emessi dalle Pmi, che notoriamente faticano a essere distribuiti. Se con Laltraborsa sarà possibile trovare tutte le informazioni sui titoli, su FinancialDelivery investitori e i professionisti troveranno webinar in cui saranno direttamente gli emittenti a spiegare i propri prodotti, per farsi un'idea non solo dei freddi numeri, ma anche sulla natura dell’investimento: diversi operatori finanziari stanno già testando e utilizzando i servizi di (in)formazione, disponibili nella sezione YouFinancialEducation. L’obiettivo è promuovere scelte di investimento libere e consapevoli: a quel punto, attraverso FD Fiduciaria Digitale si investirà direttamente e in modo semplice utilizzando lo smartphone, grazie alla videofirma Visabit. «L'unicità de Laltraborsa deriva dal suo essere un ecosistema in cui si possono cercare e trovare informazioni su ogni tipo di strumento finanziario, essere correttamente (in)formati, e – infine - trovare la soluzione per l’execution. Tutto questo corrisponde alla nostra mission, ovvero investire in modo libero, comodo ma soprattutto consapevole»