Ciganer (T. Rowe Price), “Giappone, aziende più attraenti con la nuova corporate governance”

Uno dei risultati più significativi delle "Abenomics" dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato il miglioramento degli standard di corporate governance delle aziende, che si è rivelato decisivo per accrescerne la redditività e la performance, così come i rendimenti per gli investitori. “Un aspetto chiave dei progressi registrati in Giappone è stata l'introduzione dei codici di stewardship e di corporate governance, rispettivamente nel 2014 e nel 2015 – conferma Archibald Ciganer, gestore del fondo T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity - Queste nuove linee guida normative hanno assicurato un contesto concretamente favorevole per l’avanzamento delle aziende giapponesi, una tabella di marcia per diventare più produttive economicamente, competitive a livello globale e meglio posizionate per attrarre investimenti internazionali”.

La recente revisione dello Stewardship Code e del Corporate Governance Code, rispettivamente nel 2020 e nel 2021, costituisce una buona occasione quindi per fare il punto dei progressi fatti e delle prospettive. Come spiega Ciganer, l'attenzione alla riforma del settore corporate è stata cruciale per l'aumento degli utili e della redditività delle aziende nipponiche registrato nell'ultimo decennio. “Assistiamo a un cambiamento nel modo in cui le società giapponesi gestiscono i propri bilanci. Invece di mantenerli difensivi e inefficienti con grandi scorte di liquidità, le aziende stanno impiegando le loro notevoli riserve riacquistando azioni e pagando dividendi più alti”, conferma Ciganer.

Questo focus sul miglioramento dei rendimenti per gli azionisti rappresenta un cambiamento di mentalità significativo, che rende il settore corporate giapponese molto più attraente e investibile rispetto agli anni passati. La qualità delle aziende nipponiche, sia in termini di standard di governance che di rendimento per gli investitori, continua a migliorare rapidamente, colmando il divario con i mercati azionari europei e statunitensi. Negli ultimi cinque anni, per esempio, la redditività del capitale delle aziende giapponesi è quasi raddoppiata. “Crediamo che questi miglioramenti non faranno che aumentare, creando sia rischi che opportunità per le aziende che mantengono il ritmo del cambiamento, o che invece non riescono a tenere il passo. Un approccio di gestione attiva può essere rapido nell'identificare questi potenziali vincitori e vinti e allocare gli investimenti di conseguenza”, conclude Ciganer.