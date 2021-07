Collegati alle 18.30 con InvestireNow - ospite della puntata Francesco Caruso (Cicli&Mercati.It)

Francesco Caruso, fondatore di Cicli&Mercati.It è ospite di oggi di InvestireNow. Hub indipendente Cicli&Mercati.It si occupa di ricerca sugli investimenti, dedicando all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. L'obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui si avvicinano ai mercati: studiando i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.

La trasmissione condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato sarà in diretta a partire dalle 18.30