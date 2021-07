El Salvador, il Bitcoin è valuta legale

Bitcoin valuta legale. Non è un incubo notturno del presidente della Fed Jerome Powell, né di quello della Bce Christine Lagarde. È la realtà a El Salvador, dove lo scorso 7 giugno il Parlamento ha approvato una legge proposta dal presidente Nayib Bukele che ha fatto del piccolo Paese del Centro America il primo al mondo a dare corso legale al re delle criptovalute. El Salvador avrà dunque due valute: il dollaro Usa e appunto il Bitcoin. I debiti in dollari potranno essere saldati in Bitcoin, così come le tasse, e anche i prezzi potranno essere espressi in criptovaluta. El Salvador garantisce inoltre ai suoi residenti la conversione automatica e istantanea tra Bitcoin e dollari. Una tappa storica della discussa espansione delle criptovalute.