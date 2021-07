"La crescita economica è un driver chiave per i rendimenti del debito dei mercati emergenti". Il commento di Kirstie Spence, fixed income portfolio manager di Capital Group.

Anche se c'è uno scarso legame diretto tra una crescita più elevata e rendimenti di investimento più forti sul debito dei mercati emergenti, una crescita economica più rapida (misurata dalla crescita del Pil) tende ad essere associata a indicatori di credito fiscale ed esterno più forti. Inoltre, generalmente fornisce una situazione politica più stabile, che può consentire le necessarie riforme economiche.

Una crescita economica più forte può anche portare a tassi d'interesse più alti, attirando il capitale straniero. L'ultimo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale mostra la differenza tra i livelli di Pil previsti per il 2024 prima del Covid e la previsione attuale.

In altre parole, mostra quanta produzione è stata persa durante la crisi Covid ed evidenzia la significativa deviazione tra le regioni del mondo. Per esempio, la previsione del livello del Pil degli Stati Uniti per il 2024 è più alta dopo il Covid rispetto al periodo pre-pandemico. Ma soprattutto, mostra la divergenza nella crescita tra i mercati sviluppati e i mercati emergenti.

Oltre alla categoria degli emergenti europei, la maggior parte degli altri mercati emergenti ha visto una notevole perdita di produzione durante la pandemia. In generale, le economie emergenti hanno perso circa 12-14 mesi di crescita a causa della pandemia, mentre le economie sviluppate hanno perso solo 6-8 mesi di crescita.

L'Ocse ha condotto uno studio simile per il Pil pro capite, mostrando che gli Usa e la Corea hanno raggiunto i livelli di reddito pro capite pre-pandemia circa 18 mesi dopo la diffusione del coronavirus. L'Europa dovrebbe impiegare generalmente 2-3 anni per raggiungere questo livello, mentre molti paesi dei mercati emergenti, compresi Messico e Sudafrica, dovrebbero impiegare 3-5 anni. Alcuni fattori stanno guidando questo differenziale di crescita:

Sostegno monetario e fiscale interno

Le differenze nella forza delle riprese economiche sono guidate dalla capacità dei governi di sostenere i lavoratori e le imprese che sono stati più vulnerabili alla pandemia. Le economie sviluppate, nel complesso, sono state in grado di fornire un forte sostegno fiscale sia alle famiglie che alle imprese e le banche centrali hanno sostenuto le loro economie attraverso programmi di acquisto di beni e altre forme di allentamento monetario. Alcuni mercati emergenti sono stati in grado di offrire sostegno fiscale e monetario (come la Cina), ma in generale i livelli di sostegno sono stati inferiori a quelli dei paesi sviluppati.

Diffusione del vaccino e misure di contenimento

I paesi che hanno lanciato rapidamente i programmi di vaccino e quelli che stanno gestendo la diffusione della pandemia attraverso strategie di salute pubblica efficaci stanno generalmente vedendo una ripresa economica più rapida.

Molti paesi dei mercati emergenti stanno affrontando un lento dispiegamento dei programmi di vaccino e nuovi focolai. Il Fmi sottolinea la difficoltà nell'approvvigionamento di vaccini in queste aree e il fatto che le misure di blocco e contenimento saranno necessarie più frequentemente quest'anno e il prossimo, aumentando la probabilità di "effetti cicatrizzanti a medio termine sulla produzione potenziale di questi paesi".

Questo a confronto con il periodo post-crisi finanziaria globale, durante il quale i paesi dei mercati si sono ripresi relativamente rapidamente mentre i mercati sviluppati sono rimasti indietro con maggiori cicatrici. Mentre siamo d'accordo con il Fmi su questi fattori, pensiamo che restrizioni di mobilità meno rigide nei paesi emergenti possano anche aiutare a ridurre gli effetti delle loro recessioni, specialmente se i vaccini possono essere introdotti presto. In Asia, le restrizioni precoci e severe hanno arginato il virus.

La Cina, in particolare, ha sperimentato una ripresa relativamente rapida dell'attività economica e dovrebbe beneficiare di venti di coda fondamentali e tecnici. Dato il commercio intra-regionale della Cina, e come grande consumatore di materie prime, la sua rapida ripresa ha un ciclo di feedback positivo sui mercati emergenti.

Industria dominante: Un altro fattore importante è quanto i paesi sono dipendenti da settori che sono stati colpiti negativamente dalla pandemia. Le economie basate sul turismo sono generalmente in difficoltà, data la lenta normalizzazione dei viaggi transfrontalieri. La domanda globale di petrolio sta mostrando segni di ripresa dopo un calo record nella prima metà del 2020, ma potrebbe volerci del tempo per tornare ai livelli del 2019.

Mentre ci aspettiamo un aumento dei prezzi di materie prime come il minerale di ferro e il rame, non crediamo che questo ciclo delle materie prime sarà forte come quello successivo alla crisi finanziaria del 2008. Quel ciclo è stato alimentato da un enorme boom edilizio in Cina che difficilmente si ripeterà su così larga scala questa volta. I consumatori hanno generalmente speso di più in beni e meno in servizi dall'inizio della pandemia.

I paesi coinvolti nelle catene di fornitura di prodotti farmaceutici, forniture mediche e materiali IT ne hanno beneficiato. Nonostante la retorica politica, dubitiamo che si verificherà un trasferimento su larga scala delle catene di approvvigionamento fuori dalle economie in via di sviluppo, e i dati recenti sulla produzione supportano questa visione.

Beneficiario dello stimolo fiscale globale: I mercati emergenti sembrano ora destinati a cavalcare i venti di coda degli stimoli provenienti dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal resto dei mercati sviluppati attraverso l'aumento delle esportazioni. L'impatto dello stimolo fiscale statunitense sarà probabilmente una spinta importante per la crescita degli emergenti, ma non tutti ne beneficeranno allo stesso modo.

Il Messico, il Brasile e la Cina sembrano destinati a raccogliere maggiormente gli effetti di un'impennata della domanda statunitense di importazioni. Le grandi economie meno aperte dei mercati emergenti asiatici (Indonesia, per esempio) non subiranno granché l’influsso sul Pil di volumi commerciali più forti. Il loro rimbalzo dipende dai progressi nelle vaccinazioni e/o nell'immunità di gregge, che sono ancora lenti.